Ulteriore calo di prezzo su Amazon per gli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021), auricolari wireless di stampo Apple che possono incuriosire davvero molti utenti. Rispetto a qualche giorno fa, il sito di e-commerce più famoso al mondo ha attuato uno sconto in più su questo tipo di prodotto il che lo rende ancora più appetibile. Nel dettaglio questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) possono essere acquistati al prezzo di 209 euro, è stato applicato uno sconto del 25% nei confronti del suo costo da listino che era di 279 euro.

Il prezzo per AirPods Pro su Amazon scende nuovamente

Altro calo per il prezzo, dunque, dopo quello analizzato ad inizio mese. Come visto quindi il risparmio c’è e tra l’altro si ha anche la possibilità di pagare a rate con Cofidis, senza dover spendere la cifra interamente in un’unica volta. La disponibilità risulta essere immediata e non ci sono costi di spedizione. Parliamo di un dispositivo tecnologico che fa parte dell’Amazon’s choice di giornata, quindi lo stesso sito di e-commerce consiglia vivamente di fare tale acquisto.

Modalità Trasparenza per sentire il mondo intorno a te

La consegna può avvenire tra l’altro anche nel giro di un giorno per chi si ritrova ad essere iscritto al programma Prime, chi non lo è può sempre optare per la prova gratuita di trenta giorni ed usufruire di tale vantaggio. Ricordiamo a questo punto le caratteristiche di spicco di questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021). L’elemento di spicco riguarda senza dubbio la cancellazione attiva del rumore che permette di bloccare i rumori esterni per immergersi totalmente nell’ascolto.

Non manca però la modalità trasparenza per chi ha necessità di ascoltare anche ciò che gli accade intorno. Attenzione poi alla presenza dell’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale. Questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) sono anche dotati di EQ adattiva, che calibra la musica in base alla forma del vostro orecchio. Infine ritroviamo un sensore di pressione per controllare facilmente la musica, rispondere alle chiamate e riagganciare. Chiaramente si tratta di auricolari resistenti all’acqua ed al sudore.