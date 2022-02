Un altro brutto colpo è stato messo a segno ieri sera da Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 2022. Chi sta seguendo questa edizione un po’ sfortunata e zoppicante del programma sa bene che non è la prima volta che il conduttore ha modo di finire nei guai e, soprattutto, al centro delle polemiche, e ieri sera è accaduto lo stesso. Non solo Alfonso Signorini si è lanciato in una terribile battuta ai danni Jessica (facendo intendere che ci sta provando con tutti nella casa ma prendendo solo dei pali) ma ha fatto di peggio invitando nella casa l’ex di Nathaly Caldonazzo.

Nella serata dedicata all’amore, quella di San Valentino, Alfonso Signorini ha pensato bene di mettere la sua concorrente con le spalle al muro piazzandole davanti l’ex Andrea Ippoliti. I due si sono lasciati ormai due anni fa dopo quello che è successo a Temptation Island Vip ovvero il tradimento di lui ai danni di li ma proprio Ippoliti ha avuto il coraggio di chiedere alla sua ex un po’ più di rispetto.

Inutile dire che al Grande Fratello Vip 2022 la tensione si tagliava con il coltello.

In particolare, Andrea Ippoliti ha subito iniziato:

“Essere qui mi costa molto, dato che la visibilità non appartiene né alla mia vita, né al mio lavoro, però, sono dovuto intervenire per forza perché le offese nei miei confronti le trovo di basso livello. Ammetto i miei errori, ma tu mi ha definito con aggettivi molto forti, mi hai dato del narcisista patologico. Io ho dei figli a casa e questo non è bello”.

Inutile dire che Nathaly Caldonazzo ha subito risposto a tono all’uomo ricordandogli che quando era nel programma di Maria De Filippi non era molto interessato al pensiero dei suoi figli mentre ‘la tradiva con una ventenne’. Il confronto prosegue, con la donna che rivive il dolore provocato dalla rottura parlando anche di attacchi di panico e paure e così parlando del suo ex lo definisce ancora un pagliaccio. Solo dopo l’incontro/scontro, Alfonso Signorini ha chiesto scusa a Nathaly per averle preparato questo confronto ma questo non basta a tenerlo al sicuro dalle solite polemiche. Davvero è questa l’edizione peggiore di sempre?