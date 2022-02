La scorsa settimana, l’aggiornamento iOS 15.3.1 è stato reso disponibile per tutti gli smartphone compatibili. Qualcuno potrebbe aver atteso l’installazione del pacchetto in attesa di sapere se quest’ultimo era portatore di benefici proprio per i malefonini. A distanza di qualche giorno appunto, è possibile affermare con certezza che il firmware non solo non nasconde bug o errori ma è un vero toccasana per i dispositivi, soprattutto per la batteria.

L’aggiornamento iOS 15.3.1 può essere considerato come una vera e propria boccata d’aria fresca per gli iPhone, lato autonomia. I riscontri post download e installazione del pacchetto vanno tutti nella medesima direzione: l’aggiornamento ha migliorato l’autonomia dei melafonini dopo i precedenti firmware e dunque chi è rimasto in attesa di effettuare l’upgrade farà bene a procedere senza timori.

Si concretizza dunque un passo in avanti per l’autonomia degli iPhone con iOS 15.3.1. Proprio a fine giornata, gli utenti hanno notato una maggiore percentuale di batteria residua a seguito dell’ultimo aggiornamento messo a disposizione da Apple. Si tratta di qualche punto percentuale questo è chiaro ma utile in determinati momenti limite in cui si ha ancora necessità del telefono prima di una ricarica.

Non c’è da mettere in luce solo la migliore autonomia garantita da iOS 15.3.1: dopo il nuovo rilascio, non pochi possessori di iPhone hanno notato una risposta di app e del sistema più rapida in diversi contesti. Insomma, le performance in generale di melafonini più o meno recenti sembrano aver beneficiato appunto dell’ultima fatica degli sviluppatori. L’update minore ha messo fine a qualche anomalia di troppo e proprio per questo potrebbe essere considerato un ottimo punto di partenza per il prossimo rilascio più corposo iOS 15.4. Quest’ultimo è atteso nel mese di marzo, magari in concomitanza con l’evento di lancio del nuovo iPhone SE 3 e del prossimo iPad.

