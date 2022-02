Il Samsung Galaxy M23 5G è comparso nei database di FCC e Bluetooth con la sigla ‘SM-M236B_DS’. Come riportato da ‘launchstudio.bluetooth.com‘, il device sembrerebbe compatibile con le reti 5G di ultima generazione, anche se potrebbe arrivare anche nella variante LTE. Le altre sigle SM-M236Q_DS e SM-E236B_DS si riferiranno probabilmente a modelli riservati al solo mercato asiatico.

In ogni caso, non sono state rese note le specifiche tecniche del Samsung Galaxy M23 5G, che comunque dovrebbero non allontanarsi troppo con quelle del modello attualmente in commercio. Non possiamo, difatti, escludere la presenza di uno schermo Super AMOLED, del Bluetooth 5.0 e del Wi-Fi 5, della porta USB-C, di un lettore di impronte digitali e di una batteria di 5000mAh con ricarica rapida. Il Samsung Galaxy M23 5G monterà anche una fotocamera posteriore con quattro sensori, di cui il principale da 48MP con stabilizzatore ottico, un ultra-grandangolare da 8MP e due da 2MP (uno per la profondità di campo ed uno per gli scatti macro). Il Samsung Galaxy M23 5G, quindi, pare configurarsi come un telefono dalle buone qualità, che speriamo mantenga anche un prezzo ragionevolmente basso, e quindi in grado di competere con i tanti altri telefoni di fascia media che già popolano quel particolare segmento del mercato (come sapete, non sono affatto pochi dati i tanti OEM che puntano a fare bene anche in quella categoria).

ARTICOLI CORRELATI

Le specifiche tecniche del Samsung Galaxy M23 5G non sono state divulgato, ma dovrebbero pressoché corrispondere a quelle sopra indicate, magari con qualche vantaggio in più e non in meno. A voi un telefono del genere potrebbe fare comodo, oppure pensate sarà semplicemente un altro dispositivo di fascia media di poco valore? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

Continua a leggere su optimagazine.com