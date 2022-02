Sky Rojo 3 è in piena produzione e il cast si allarga con nuovi arrivi: la serie spagnola di Alex Pina, il produttore de La Casa di Carta, realizzata dalla sua società VancouverMedia, arriverà presumibilmente entro il 2022 su Netflix, con la terza ed ultima parte.

Sky Rojo 3 continuerà a raccontare la fuga delle tre prostitute di in night club dopo la ribellione al loro sfruttatore: la trama della nuova stagione si svolgerà sei mesi dopo il finale della seconda, quando Coral (Verónica Sánchez, già nella miniserie Il Molo Rosso), Wendy (la cantante e attrice argentina Lali Espósito) e Gina (Yany Prado) “scoprono che la pace è solo un’illusione tra momenti di terrore“, come recita la sinossi di questo terzo capitolo. Quando la nuova vita delle protagoniste esplode in mille pezzi, le ragazze capiscono che il passato torna sempre e che se vogliono essere veramente libere devono chiudere i conti con Romeo (Asier Etxeandia).

Le riprese di Sky Rojo 3 sono attualmente in corso e nella nuova stagione ci saranno “aggiunte molto interessanti“, ha anticipato Lali Espósito, ospite del programma tv spagnolo El Hormiguero: “Vi dico che Rauw Alejandro reciterà per la prima volta e lo farà in Sky Rojo: ha già iniziato a sparare e lo fa benissimo“, ha assicurato l’attrice, confermando quanto era già stato annunciato sui canali social della casa di produzione VancouverMedia. Rauw Alejandro, classe 1993, è un cantante e cantautore di origini portoricane ma cresciuto negli Stati Uniti, che ha avuto un grosso successo in Spagna col primo album in studio Afrodisíaco nel 2020.

Per Sky Rojo 3, inoltre, Espósito ha anticipato una stagione “alla moda” e ha rivelato di aver studiato kung fu per poter affrontare le scene di azione più adrenaliniche.

