I concerti dei Negramaro subiscono un nuovo slittamento. La band di Giuliano Sangiorgi aveva programmato il tour promozionale dell’album Contatto con date previste per la primavera 2022. Gli spettacoli erano previsti nei palazzetti, e il ciclo dei concerti aveva già subito uno slittamento dal 2021. Nelle ultime ore il frontman della band salentina ha annunciato la nuova posticipazione del tour. I Negramaro, tuttavia, in questo nuovo giro estendono il calendario al resto d’Europa. Gli spettacolo si terranno nei teatri e gli appuntamenti si chiameranno Unplugged European Tour.

Le nuove date dei concerti dei Negramaro

I concerti dei Negramaro si spostano dalla primavera all’autunno e dai palazzetti ai teatri, e si estendono fino alle principali città europee. Live Nation fa sapere che i biglietti precedentemente acquistati verranno rimborsati e per richiedere il rimborso c’è tempo fino al 14 aprile 2022. I possessori dei biglietti per le date precedenti potranno acquistare i nuovi biglietti a partire dal 16 febbraio, tutti gli altri acquirenti potranno effettuare l’acquisto a partire dalle 12 del 18 febbraio.

Ecco le nuove date dei concerti dei Negramaro:

30 settembre 2022 • Milano, Teatro degli Arcimboldi

7 ottobre 2022 • Sanremo, Teatro Ariston

10 ottobre 2022 • Bergamo, Teatro Creberg

13 ottobre 2022 • Brescia, Gran Teatro Morato

16 ottobre 2022 • Padova, Gran Teatro Geox

19 ottobre 2022 • Firenze, Tuscany Hall

22 ottobre 2022 • Napoli, Teatro Augusteo

25 ottobre 2022 • Lecce, Teatro Politeama Greco

28 ottobre 2022 • Catania, Teatro Metropolitan

31 ottobre 2022 • Bari, TeatroTeam

5 novembre 2022 · Mantova, Grana Padano Theatre

8 novembre 2022 · Torino, Auditorium del Lingotto G. Agnelli

11 novembre 2022 · Bologna, Teatro EuropAuditorium

13 novembre 2022· Roma, Auditorium Parco della Musica

21 novembre 2022 · Londra, O2 Shepherd’s Bush Empire

23 novembre 2022 · Amsterdam, Melkweg

26 novembre 2022 · Parigi, Le Trianon

27 novembre 2022 · Bruxelles, Cirque Royal

29 novembre 2022 · Francoforte, Batschkapp

2 dicembre 2022 · Monaco, Neue TheaterFabrik

4 dicembre 2022 · Lugano, Palazzo dei Congressi

5 dicembre 2022 · Zurigo, Komplex 457

7 dicembre 2022 · Lussemburgo, Rockhal

10 dicembre 2022 · Barcellona, Barts

Lo sfogo di Giuliano Sangiorgi sui social

Giuliano Sangiorgi e i suoi sodali hanno pubblicato un video su Instagram per annunciare lo slittamento del tour, ma soprattutto per spiegare che programmare un nuovo calendario è stata una scelta obbligata, ovviamente, dalla situazione pandemica ancora in atto. Per questo la band ha scelto di omaggiare i fan che avevano già acquistato il biglietto con una prevendita prioritaria dedicata – di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente – “per ringraziarvi per la fiducia” e garantire loro di non perdere la data prenotata.

“Ci abbiamo provato in tutti i modi”, riferisce Sangiorgi. Fino alle ultime ore la band salentina ha tentato una soluzione per non perdere le location né le date, ma l’unica soluzione possibile si è rivelata quella di rinviare l’intero calendario e aggiornarlo. “Abbiamo tanto bisogno di voi, non vediamo l’ora di riabbracciarvi”, conclude il frontman dei Negramaro.