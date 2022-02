La Regina del Sud non è ancora approdata su Netflix con la sua quinta ed ultima stagione, ma la sua protagonista ha già trovato un altro ruolo di rilievo in una produzione statunitense, accanto a nomi del calibro di Clive Owen e della rivelazione di The Corwn Emma Corrin.

La Regina del Sud Alice Braga, che ha interpretato la narcotrafficante Teresa Mendoza per cinque stagioni del narcodramma statunitense di USA Network, è entrata nel cast di Retreat, una miniserie scritta dai creatori di The OA Brit Marling e Zal Batmanglij per l’emittente FX.

La protagonista de La Regina del Sud reciterà al fianco della già annunciata protagonista Emma Corrin, candidata agli Emmy per il ruolo magistralmente interpretato di Lady Diana nella quarta stagione di The Crown, e con il candidato all’Oscar Clive Owen (Closer, The Knick). Altri nomi del ricco cast di Retreat sono Harris Dickinson (The King’s Man), Jermaine Fowler (Coming 2 America), Joan Chen (Marco Polo, Twin Peaks), Raul Esparza (Law & Order: SVU), Edoardo Ballerini (I Soprano) Pegah Ferydoni, Ryan J. Haddad (The Politician) e Javed Khan (Gangs of London). Nella serie Emma Corrin interpreterà l’investigatrice dilettante Darby Hart, che indaga su un omicidio ambientato in un rifugio nascosto. Owen interpreterà il personaggio di Andy, mentre Alice Braga sarà Sian.

Per il volto simbolo de La Regina del Sud è il primo ruolo televisivo dalla fine della serie che ha spopolato nel mondo su Netflix. La sinossi di Retreat preannuncia un classico giallo investigativo, ma con un registro più contemporaneo. La protagonista Corrin interpreta un’improvvisata detective della Generazione Z, costretta ad indagare su un omicidio: invitata insieme ad altri undici ospiti in un ritiro remoto da un miliardario solitario, quando uno degli altri partecipanti viene trovato morto, spetta a Darby dimostrare che si sia trattato davvero di un assassinio, combattendo contro il tempo e gli interessi contrapposti per scoprire la verità prima che ci scappi un altro morto.

