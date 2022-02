Il Redmi 10 2022 è stato presentato nel corso del weekend, quasi in sordina da parte del produttore cinese. Il telefono include uno schermo LCD da 6.5 pollici con risoluzione FHD+ (2400 x 1080 pixel) e frequenza di refresh rate a 90Hz. Il device è spinto dal processore MediaTek Helio G88 (CPU 2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55 e frequenza massima di 2GHz e GPU ARM Mali-G57 MC2), 4GB di RAM LPDDR4x e 64/128GB di memoria interna eMMC (espandibile tramite microSD fino a 512GB).

Il Redmi 10 2022 presenta una fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 8MP, uno macro ed uno di profondità da 2MP. La fotocamera frontale si compone di un sensore da 8MP. La batteria ha una capacità da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 18W, ricarica inversa a 9W e caricatore a 22,5W incluso nella confezione di vendita. Il Redmi 10 2022 presenta le connettività USB-C, Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac, NFC e jack per le cuffie da 3.5mm.

Sono inclusi a bordo il lettore di impronte digitali laterale e uno speaker mono verso il basso. Le dimensioni del telefono sono pari a 161,95 x 75,53 x 8,92mm, distribuite in un peso di 181 gr. Android 11 con la MIUI 12.5 si occuperà della gestione della parte software, per provare ad offrire la migliore esperienza utente possibile a chi deciderà di puntarci. Nel complesso, come potete vedere, si tratta di un telefono ben equipaggiato, in grado di fare la differenza per quanti non vantano grosse pretese ed al tempo stesso vogliono puntare su un dispositivo comunque capace di reggere al meglio le attività quotidiane, senza fare troppa fatica. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

