In tanti si chiedono quando si recupera Bologna-Inter, match che a questo punto assume ancora più valore dopo l’avvicinamento in classifica di Milan e Napoli ai nerazzurri. La squadra di Pioli, non a caso, è balzata al primo in classifica, ma la partita che non si è disputata in occasione dell’Epifania ora assume contorni cruciali per gli equilibri in Serie A. I tempi si sono allungati per il ricorso dei nerazzurri, intenzionati più che altro a chiedere lumi sulla documentazione del primo verdetto sul rinvio.

Proviamo a capire quando si recupera Bologna-Inter

Tutto nasce dalla decisione opposta che è stata presa con Udinese-Salernitana, visto il 3-0 a tavolino assegnato ai friulani. Qui, però, il rinvio è scontato ed è altrettanto possibile che i nerazzurri si siano mossi in questa direzione per allungare i tempi. Giocare più avanti, infatti, potrebbe essere un vantaggio visto il calendario congestionato tra gennaio che ci siamo lasciati alle spalle e febbraio. Detto questo, cerchiamo di capire allo stato attuale quando si recupera Bologna-Inter.

Dopo aver dato prima del tempo alcune informazioni sui più recenti anticipi e posticipi di Serie A, come riportato la scorsa settimana, si apre dunque un altro fronte. Considerando gli impegni dell’Inter nelle coppe e le decisioni che dovrebbero essere prese in giornata, ad oggi lo scenario più probabile ci rimanda a metà marzo. Tra il 15 ed il 17 marzo probabilmente. Vale a dire pochi giorni prima l’ultimo turno di Serie A che andrà ad anticipare la sosta per le nazionali. Quando l’Italia si giocherà le proprie carte per andare ai Mondiali.

Qualora lo spostamento dovesse portarci ad aprile, a quel punto ogni valutazione dipenderà dall’esito della doppia sfida di Champions League tra i nerazzurri ed il Liverpool. Con l’eliminazione, infatti, ci sarebbero molti più slot disponibili. Ora conosciamo meglio gli scenari su quando si recupera Bologna-Inter.