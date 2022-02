Ci sono alcune informazioni che dobbiamo appuntare per prepararci al bonus asilo nido 2022. Dopo le informazioni condivise la scorsa settimana per tutti coloro che hanno ancora lo sguardo rivolto allo scorso anno, infatti, non dobbiamo dimenticare che in tanti siano ancora in attesa di disposizioni per il futuro. Dal sito dell’INPS ancora non sono pervenute comunicazioni ufficiali, dopo quelle diffuse a fine dicembre. Ecco perché in tanti brancolano nel buio, sperando di ricevere segnali nel più breve tempo possibile.

Cosa sappiamo sul bonus asilo nido 2022: prepariamo la domanda

Dunque, ad oggi sono ancora frammentarie le notizie relative al bonus asilo nido 2022. Secondo le indiscrezioni che hanno preso piede negli ultimi giorni, dovremmo avere riscontri ufficiali in merito nel giro di pochi giorni, anche se al momento non abbiamo ancora una data ufficiale per coloro che sono interessati a questa misura. Detto questo, sarà fondamentale farsi trovare pronti con la documentazione necessaria al momento giusto per fare le cose nel modo giusto. In modo da evitare brutte sorpresa con l’esito della richiesta.

In particolare, per ottenere il bonus asilo nido 2022 dovrete accedere all’area riservata muniti di identità digitale o, in alternativa di CNS o CIE. Ancora nel presentare la domanda per il bonus nido 2022 serviranno sia le ricevute di pagamento delle rette del nido. Secondo alcuni addetti ai lavori, potrebbe essere sufficiente anche la prima ricevuta che abbiamo ottenuto in ordine di tempo, facendo attenzione nel ricordare le date e le mensilità per cui l’agevolazione dovrà giungere sul vostro conto.

Si tratta di uno step fondamentale per ottenere il bonus asilo nido 2022, in quanto questi documenti avranno il compito di testimoniare l’effettiva iscrizione a scuola dei propri figli. In assenza di questi riscontri, si rischia di non ricevere alcun pagamento da pare dell’INPS.