Ebbene si, sale allla ribalta anche un nuovo mini PC Xiaomi. L’azienda cinese non ha limiti nel proporre le sue soluzioni hi-tech alla sua clientela sempre più vasta. Proprio in queste ore, dunque, è stato presentato un nuovo mini PC appunto dal peso davvero esiguo, ben accessoriato (lato hardware) e dal prezzo incredibilmente conveniente. Tutto lascia presagire, insomma, un nuovo successo commerciale per il marchio.

Il nome esatto del nuovo mini PC Xiaomi è Ningmei Mini Computer “CR80”. il dispositivo, come tutti quelli della stessa categoria può essere collegato a monitor, tastiera e mouse e proprio per questo motivo è un degno sostituto dei computer desktop. Compatto e leggerissimo, può anche essere portato ovunque, in diversi ambienti lavorativi come in quelli domestici. In effetti, la soluzione misura meno di 12 cm di lunghezza ed è largo meno larghezza di 2,5 cm di spessore per un peso complessivo, come già detto, di non oltre 250 grammi.

Cosa si cela sotto la scocca del nuovo mini PC Xiaomi? Ad alimentare il dispositivo c’è il processore quad-core N5105 a quattro thread con una frequenza turbo fino a 2,9 GHz. Il chip si completato con una memoria cache di tipo L3 da 4 MB. mentre macchina consuma solo 10 W di energia. La memoria interna è di tipo DDR4 e sempre lo storage può essere maggiorato fino a 512 GB di capacità totale. Ancora, per la connettività, c’è a disposizione la scheda di rete wireless Intel AC7265. Quest’ultima supporta la tecnologia Wi-Fi dual-band 2.4G+5G e un modulo Bluetooth per collegare altri dispositivi

Per concludere, il prezzo del mini PC Xiaomi sposa la ben nota filosofia del brand con un valore commerciale davvero molto competitivo. Il modello da 6 GB di RAM + 128 GB di memoria interna viene proposto a 1.099 Yuan (circa 152 euro). L’esemplare da 8 GB RAM + 256 GB di storage è ora venduto a 1.299 Yuan (circa 180 euro). Il lancio della proposta hi-tech, per ora solo cinese, si spera che si concretizzi presto anche nella commercializzazione globale: d’altronde il produttore ha interesse ad espandere quanto più possibile il suo mercato in ogni paese del mondo.

