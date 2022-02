MORGANA

BAÏF

OGNIBENE

PIROLLI

Per dare visibilità all’incredibile mondo di artisti e gruppi della nuova era, ho creato uno spazio nel mio canale Telegram Sir Red Ronnie che si chiama ASCOLTAMI! dove tutti possono postare link al proprio video e info per essere contattati.

Siamo arrivati al n° 9 di questa rubrica e il link lo trovi fissato in alto sul canale.

Tra tutti i video proposti, scegliamo gli artisti con cui collegarci nelle dirette WE HAVE A DREAM del martedì sera e alcuni di loro vengono anche invitati ad esibirsi live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Ecco isolate le interviste e i videoclip di questi artisti:

I Morgana nascono nel 2003, grazie all’intenzione di Marco Poli (voce) e Giuseppe Capriati (batteria), ai quali si affiancano poi Michele D’Alessandro (chitarra) e Marco Mirri (basso).

Con il primo album, RadioPositivo, uscito nel 2010, i Morgana fanno capire di essere figli del Pop/ Rock italiano, abito che però non basta a descriverli pienamente, quanto piuttosto a gettare una tinta sulla loro particolare identità musicale.

Nel curriculum di questa band non manca assolutamente l’esperienza on-stage, che li ha visti esibirsi in diversi contesti, all’Heineken Jammin Festival, all’Estragon di Bologna, durante il concorso “Una canzone per Bologna” in Piazza Maggiore, nonchè come opening act per gruppi come Dari e DHAMM.

Nel 2015 i Morgana realizzano l’EP “Credi ancora nelle favole?” firmando il primo contratto discografico, e il progetto riscuote un buon successo di critica e pubblico. Nell’ottobre del 2015 la band si esibisce live al MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti) di Faenza. In seguito i Morgana sono ospiti di diverse trasmissioni televisive (Nuova Rete, DI.TV., 7 Gold, Nettuno Tv, Telestense), e rilasciano numerose interviste nelle radio locali e non solo.

All’inizio del 2016, dopo la realizzazione del videoclip del secondo singolo “Voglio uscire dal loop”, brano che vede la featuring del rapper Genna, la band gira il video di “Credi ancora nelle favole?”, terzo singolo estratto dall’omonimo EP. A luglio si classificano primi come miglior band al Mirano Summer Festival e, con il videoclip di “Voglio Uscire Dal Loop”, meritano la vittoria del concorso “Talenti Del Web” accedendo, Così, alla finale del Biscione D’Oro (Pescia) che vede Mara Maionchi presidente di giuria.

I Morgana, sempre nel 2016, partecipano a Imola in Musica esibendosi live sul palco principale di Piazza Matteotti come opening act ai Two Fingerz.

Dopo il “Credi ancora nelle favole? Live Tour”, la band ha continuato a collezionare vari successi. Solo nell’ultimo anno i Morgana vengono selezionati tra le migliori dieci band dell’Emilia Romagna per partecipare alle finali del concorso Rock Targato Italia, approdano alle finali di Sanremo Rock e si esibiscono al Palafiori di Sanremo, partecipano come Special Guest Live al Gocce di Musica 2017.

Nel settembre del 2017 la band lancia un’idea decisamente innovativa: un flash mob color Morgana proprio in Piazza Maggiore, nel cuore di Bologna. Nasce cosi un videoclip collettivo, girato interamente dal pubblico con la supervisione del regista Oscar Serio, in occasione del lancio di “Scende La Pioggia”, una cover del celebre successo di Gianni Morandi, brano cardine della musica italiana, reinterpretata e rivisitata in pieno stile Morgana.

A maggio 2018 si parla dei Morgana in un articolo dell’importante rivista nazionale “Classic Rock”.

Il 2019 si apre con l’esibizione al Campus Industry Music di Parma per la rassegna “Contamina”, e vengono selezionati per suonare in un evento a scopo sociale nel carcere di massima sicurezza della città. In giugno la band sale per la seconda volta sul palco principale di Piazza Matteotti ad Imola (Bo) durante la manifestazione “Imola in musica”.

A gennaio 2020 i Morgana firmano un contratto discografico con la label PMS Studio e pubblicano nel marzo 2020 il singolo “Non posso fare altro”, a novembre 2020 esce il singolo “Un altro universo” e a Giugno 2021 i terzo singolo “Completi a metà”, brani che hanno ottenuto un notevole riscontro, entrando in rotazione su numerose radio FM e Web.

A settembre 2021 salgono sul palco di Piazza Gramsci come ospiti dell’evento “Gocce di musica per la solidarietà” all’interno della manifestazione Imola in musica.

Sandro Amoroso nasce a Palermo il 28/01/1975. Sin da piccolo evidenzia abilità artistiche (musica, disegno ecc.). All’età di quindici anni mette su la sua prima band musicale: crogiolo di tutte le esperienze sin lì raccolte (da Vasco Rossi agli Iron Maiden, passando per l’hard rock ’70). A diciassette anni entra a far parte di un sestetto metal progressive (gli Acacia); qui, sarà la voce del loro terzo demo tape dal titolo “Funerals of State”, dedicato alle stragi Falcone- Borsellino – suscitando un’ottima critica dalle riviste del settore -, cui la neonata Underground Symphony, a seguire, pubblicherà l’omonimo brano all’interno della loro prima compilation. L’aver assimilato – in modo particolare – vinili di matrice rock progressive (King Crimson, ELP, Jethro Tull, Yes, Genesis ecc.) tra i quattordici e i diciotto anni di età, determinerà la volontà di intraprendere lo studio della Musica. Approda così al Canto Lirico, cui conseguirà il Diploma in Conservatorio. Ma il suo interesse per generi musicali differenti, che confluiscono anche in altre forme d’arte – ciononostante la parallela attività lavorativa in altri settori -, lo vedranno sempre attivo autore di testi e musiche e di progetti che rimarranno, purtroppo, incompiuti.

Tra gli altri, studia sotto la guida di Michael Aspinall e di Pietro Ballo. Dal 1994 al 1998 con l’Accademia Corale Palermitana “Amedeo Gibilaro”, collabora con l’Orchestra Sinfonica Siciliana, partecipando a concerti e manifestazioni tenutisi presso numerosi teatri e affrontando repertori diversi nell’ambito della Musica Colta. Durante, partecipa a seminari musicali che non sempre riesaminano la Voce Umana ma anche altri strumenti (essendo polistrumentista); continua l’attività di cui sopra, presso enti privati (anche insegnando) ed estendendo il repertorio, fino a giungere alla Musica Antica cui comincia ad interessarsi dalla fine del 2006. Più tardi si laurea in Canto Rinascimentale e Barocco presso il Conservatorio “V. Bellini” di Palermo, ora “A. Scarlatti”. Attualmente è iscritto alla Facoltà di “Musicologia e Scienze dello Spettacolo” (sempre a Palermo) per il corso di Laurea Magistrale; frattanto è impegnato in progetti riguardanti realtà musicali che sconfinano dai sopracitati ambienti

accademici, il più recente dei quali: Baïf. È autore dei testi nonché arrangiatore delle musiche di questo progetto, che vede il suo battesimo lo scorso 27 gennaio 2020 (durante l’anniversario della Shoah), con la pubblicazione (in alcune piattaforme in rete) del brano “The Loss of Faith”, e che ha un seguito un paio di mesi dopo, nella pubblicazione – sul canale YouTube – di “It happened”.

Al momento è impegnato nella masterizzazione dei dieci brani, che insieme ai due sopracitati, suggelleranno questo primo lavoro sotto il nome di Baïf intitolato “Inorganic”.

OGNIBENE, all’anagrafe Davide Ognibene, è un cantautore classe ’86 nato e cresciuto nella suadente Modena.

Fin da bambino sviluppa una fervida immaginazione e la capacità di romanzare qualsiasi cosa. Inizia a suonare chitarra a dodici anni scoprendo una predisposizione nella composizione che unita al suo romanzare lo porta a sviluppare l’arte della scrittura musicale.

Suona per undici anni con i REMIDA , band modenese, con la quale colleziona tre album e quattro tour.

Ad inizio 2020 Cinque Anni , il singolo d’esordio, riesce ad incantare critica e pubblico accendendo i riflettori sul progetto.

Nel giugno dello stesso anno esce il tanto atteso EP “Il varietà sulla natura umana vol.1” ( edito da LaPop ) dal quale vengono estratti i fortunati singoli L’amore coi robot , Eternità ed Elenoire.

Questo 2021 vede l’uscita di Come dovrebbero, Per un applauso e L’impossibile singoli che, insieme alla title track “Il varietà sulla natura umana”, andranno a comporre il secondo volume di questo concept album.

Alessandro Pirolli – in arte solo Pirolli – è un giovane cantautore nato a Roma nel 2002. Canta da piccolissimo e ha già avuto diverse esperienze importanti nel mondo dello spettacolo.

Ha partecipato ad eventi e duettato con grandi nomi del panorama musicale, ed è autore di due dischi e di brani di artisti emergenti.

Ha partecipato a diversi programmi televisivi (Ti lascio una canzone, Junior Eurovision Song Contest e altri) a spettacoli teatrali, e ha aperto i concerti di diversi artisti (Cristina D’Avena, Cristiano Malgioglio, Giulia Luzi, Marco Carta).

Ama sperimentare e cambiare genere. Non a caso il suo idolo più grande è David Bowie, il re del trasformismo musicale, al quale si ispira.

Con il sogno nel cassetto sin da bambino di cantare allo Stadio Olimpico, percorre la sua strada alla scoperta di vari generi e sonorità, sempre pronto ad affrontare nuove esperienze e tutto ciò che riguarda l’arte a 360°.

Last releases:

2020 – Cosa siamo noi

2021 – 1 Gennaio: Caffellatte

2021 – 31 Marzo: Ricordi

2021 – 21 Giugno: Prima della fine del mondo 2021 – 15 Novembre: Come solo tu sai fare

