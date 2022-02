A che punto siamo con il via alle nuove carte supportate da Xiaomi Mi Band & NFc in Italia, dopo quelle appartenenti al circuito Nexi? La band, economica e molto funzionale, resta un assoluto best seller pure di questa prima parte del 2022 (dopo gli ottimi risultati di fine 2021). Proprio per questo motivo, è necessario ritornare su un argomento molto caro a chi possiede già il dispositivo e pure a chi intende acquistarlo.

Come in molti ricorderanno, proprio la Xiaomi Mi Band 6 NFC è giunta in Italia in autunno inoltrato, a seguito del modello standard commercializzato invece in estate. La possibilità di effettuare pagamenti proprio con il fitness tracker ha stuzzicato l’interesse di tanti potenziali acquirenti. peccato solo che, fin da subito, le carte supportate per le transazioni sono state solo quelle del circuito Mastercard e tanto più emesse da Nexi. La limitazione ha tagliato fuori ufficialmente un gran numero di utenti ed è per questo che da più tempo si è chiesto un ampliamento proprio del supporto.

Ad inizio gennaio, dopo la lunga pausa natalizia, raccoglievamo su queste pagine l’annuncio di nuove carte suportate da Xiaomi Mi Band 6 NFC pronte a far capolino per tutti coloro che attendevano proprio questa novità. Un ultimo feedback riportato proprio da Xiaomi Italia faceva riferimento ad un cambiamento imminente per tutte le carte del circuito Mastercard e non solo quelle emesse da Nexi. Passato più di un mese da quel riscontro, purtroppo, nulla è cambiato e mancano del tutto nuove tempistiche per il prezioso passo in avanti. Ciò ci fa pensare che uno sblocco della situazione potrebbe non essere per nulla vicino.

C’è da dire che il supporto ufficioso di carte diverse da quelle emesse da Nexi per la Mi Band 6 NFC potrebbe provenire anche in altro modo, ossia attraversi app di terze parti come Curve. Nonostante questo, la prossima implementazione da parte di Xiaomi Italia è comunque attesa e dovuta a chi ha già acquistato il dispositivo convinto di poter effettuare transazioni senza i problemi ora noti.

