I patiti di Doc Nelle tue Mani e di Luca Argentero ieri sera si sono consolati con Che Tempo che Fa su Rai2. In attesa della nuova puntata del medical drama tutto italiano, i fan hanno potuto godere del sorriso di Argentero e di alcune sue confessioni su vita privata e Doc Nelle tue Mani grazie alla sua partecipazione al programma di Fabio Fazio. Dal Papa ad Andrea Fanti il passo è stato breve per Che Tempo che Fa e anche se gli ascolti non saranno gli stessi, i fan di Doc hanno apprezzato.

"Cristina stava per partorire, stavo parlando col medico ed è arrivata un'infermiera che ha chiamato il medico 'Doc!' e mi sono girato istintivamente verso l'infermiera".@Lucaargentero a #CTCF pic.twitter.com/0nO2F5tpO9 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 13, 2022

Luca Argentero ha raccontato questi sue due anni di cambiamenti e, nonostante il Covid, di grandi successi nella vita privata e in tv. L’attore ha segnato ascolti altissimi su Rai1 con il suo Doc mentre nella vita ha avuto modo di sposare la sua amata Cristina Marino e di accogliere la loro bambina, Nina Speranza. Proprio durante i momenti subito precedenti il parto, sembra che Luca Argentero per un attimo si sia sentito di nuovo sul set e, come ha raccontato da Fazio ieri si è voltato verso un’infermiera che era alla ricerca del suo Doc, quello vero però.

Presto nella sua stessa situazione potrebbe ritrovarsi George Clooney. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sembra proprio che l’attore sia pronto a vestire i panni di Andrea Fanti in una possibile versione americana della serie. Secondo Platinette e la sua rubrica su Di Più Tv sembra che Doc Nelle tue Mani avrà presto un remake italiano con George Clooney pronto ad interpretare il nostro amato dottore empatico ed emotivo. Per l’attore non sarà la prima volta visto che per molti è ancora il dottor Douglas “Doug” Ross della serie E.R. – Medici in prima linea. Per lui sarebbe come un ritorno alle origini mentre per i fan di Doc Nelle tue Mani solo un’altra grande soddisfazione.