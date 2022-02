Sono ore calde per quanto riguarda l’aggiornamento Intraweb 2022, in relazione alle novità che sono state concepite a proposito di INTRASTAT. A dirla tutta, abbiamo provato ad affrontare l’argomento già nei giorni scorsi con un primo approfondimento a tema, ma a quanto pare in questi giorni concitati diventa molto importante analizzare più da vicino la questione. Vediamo, dunque, in quale direzione stiano andando le novità che sono state pensate per il 2022 in un contesto così specifico.

Cosa sappiamo al momento sul nuovo aggiornamento Intraweb 2022 ed INTRASTAT

Nel dettaglio, quali sono gli spunti interessanti che sono venuti a galla fino a questo momento a proposito del nuovo aggiornamento Intraweb 2022 ed INTRASTAT? Tra gli aspetti da prendere in considerazione, anche in vista delle novità che verranno introdotte nel software, abbiamo l’eliminazione dell’obbligo che prevendeva la presentazione del modello Intrastat trimestrale per gli acquisti intracomunitari. Si tratta di un punti di partenza fondamentale per approcciare al meglio la materia.

Come riporta Mondo Economia, poi, l’aggiornamento Intraweb 2022 concepisce anche il fatto che, nei nuovi modelli INTRASTAT che investono le cessioni intracomunitarie effettuate nel 2022, diventi indispensabile indicare l’origine non preferenziale dei beni. Stiamo parlando di un dato che ha chiaramente fini statistici, da affiancare a quello relativo alla provincia di provenienza o produzione della merce. Lecito chiedersi come ottenere il certificato in questione. Affinché tutto ciò sia possibile, dovrete presentare domanda telematica sulla piattaforma della Camera di Commercio competente.

Una buona notizia sull’aggiornamento Intraweb 2022 e INTRASTAT riguarda il fatto che per spedizioni e arrivi di beni che hanno valore inferiore a 1.000 euro, non si dovrà indicare il dato della classificazione doganale di ciascun bene, essendo sufficiente la sigla 99500000. Infine, a proposito del modello Intra 2-quater servizi ricevuti, viene meno l’obbligo di presentare il modello su base trimestrale.