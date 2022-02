Najwa Nimri approda al suo primo ruolo televisivo dopo la fine de La Casa di Carta, in cui ha interpretato l’enigmatica Alicia Sierra a partire dalla terza stagione. L’uscita del primo teaser della seconda stagione di 30 Monedas ha confermato l’ingresso dell’attrice nel cast del thriller di HBO Spagna, creato da Álex de la Iglesia e Jorge Guerricaechevarría.

Najwa Nimri ha ufficializzato la sua nuova avventura professionale attraverso i social network, poco dopo la conferma di HBO Max relativa all’inizio delle riprese della seconda stagione: “Iniziamo un nuovo avventura“, ha scritto l’attrice di Vis a Vis accanto al teaser di 30 Monedas.

Najwa Nimri si unirà al cast che vede il ritorno di Eduard Fernández, che si intravede nel teaser dei nuovi episodi nuovamente nei panni di padre Vergara, apparentemente morto alla fine della prima stagione, e agli altri protagonisti della serie, Miguel Ángel Silvestre (anche lui nel cast dell’ultima stagione de La Casa di Carta, nei panni del defunto compagno di Tokyo) e Megan Montaner, i cui personaggi sono citati direttamente nella sinossi diffusa da HBO Max per la nuova stagione. Eccola.

La maggior parte della gente di Pedraza è impazzita, rinchiusa in un ospedale psichiatrico. Elena giace in coma, in un oscuro letto d’ospedale. Paco, distrutto dal rimorso, cerca di prendersi cura di lei, ma non è facile. Mentre l’orrore cresce intorno a loro, il nostro gruppo di eroi deve affrontare un nuovo nemico. Qualcuno così malvagio che persino il diavolo stesso lo teme… Ma che dire di padre Vergara, è morto insieme al suo acerrimo nemico, il cardinal Santoro? Dove si nascondono le anime martoriate?

Najwa Nimri entra nel cast per una stagione che HBO Max ha anticipato come “più spettacolare, più terrificante, più minacciosa“. Scritta da Guerricaechevarría insieme a De La Iglesia, anche questa seconda parte consisterà in altri 8 episodi da 50 minuti. Presentata in anteprima alla 77ª Mostra del Cinema di Venezia, col titolo internazionale 30 Coins, la serie è stata distribuita in prima visione assoluta dal novembre 2020 sulla piattaforma streaming HBO España e non ha ancora una distribuzione italiana.

