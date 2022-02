Irama duetta con Sfera Ebbasta, Rkomi, Gué, Lazza e molti altri colleghi della musica italiana nel nuovo disco di inediti di prossima pubblicazione. Si intitola Il giorno in cui ho smesso di pensare e sarà disponibile da venerdì 25 febbraio dopo il grande successo del singolo sanremese, Ovunque Sarai.

Per un soffio, Irama ha mancato il podio, posizionandosi al terzo posto nella classifica finale con una intensa ballata dedicata a sua nonna, scomparsa di recente.

Ovunque sarai è ai vertici di tutte le classifiche italiane e internazionali e ha raggiunto la certificazione di disco d’oro con oltre 15 milioni di streaming e oltre 9 milioni e mezzo di visualizzazioni. Il prossimo passo discografico per Irama sarà il rilascio del nuovo disco di inedito di cui oggi annuncia la tracklist e le collaborazioni presenti.

Ne Il giorno in cui ho smesso di pensare, in uscita il 25 febbraio, Irama si addentra nei territori della musica urban e di matrice latin/pop. Al suo fianco diversi ospiti d’eccezione, colleghi con i quali ha duettato per dare forma alle sue parole.

Tra gli ospiti: Sfera Ebbasta, Rkomi, Gué, Willy William, Lazza ed Epoque e di produttori del calibro di Shablo, Junior K, Mace, Merk & Kremont , Greg Willen e molti altri.

Questa a tracklist completa e le collaborazioni nel nuovo progetto discografico di Irama:

01 Sogno Fragile

02 Baby – Capitolo XI

03 Una Lacrima feat. Sfera Ebbasta

04 5 Gocce feat. Rkomi

05 Como Te Llamas feat. Willy William

06 Yo Quiero Amarte

07 Una Cosa Sola feat. Shablo

08 Colpiscimi feat. Lazza

09 Iride feat. Guè

10 Goodbye

11 Moncherie feat. Epoque

12 È La Luna

13 Ovunque sarai