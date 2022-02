Il teaser di Bridgerton 2 apre ufficialmente la promozione della nuova stagione del period drama di Netflix, in arrivo il prossimo 25 marzo. La serie record di visualizzazioni al suo debutto – poco più di un anno fa, nel Natale del 2020, attirò qualcosa come 63 milioni di flussi streaming nel primo mese sulla piattaforma – sta per tornare con un nuovo capitolo frutto dell’adattamento del secondo romanzo dell’omonima saga letteraria best-seller di Julia Quinn, che ha giovato non poco del successo del format tv in termini di nuove vendite.

Il teaser di Bridgerton 2 è imperniato perlopiù sulla voce narrante della serie, l’acuta e pettegola Lady Whistledown che nella versione originale in lingua inglese continuerà ad essere quella di Julie Andrews: ormai il mistero sulla sua identità è svelato, non nella trama ma quantomeno agli spettatori che hanno seguito la prima stagione, tant’è che nel finale della clip appare proprio l’incarnazione della celebre scrittrice di costume dalle cui colonne tutti pendono, Regina compresa.

Il teaser di Bridgerton 2 mostra anche qualche primo frammento delle scene inedite della prossima stagione, che notoriamente racconta la storia di Lord Anthony Bridgerton alla ricerca dell’amore: dopo le nozze di Daphne col Duca di Hastings, infatti, tocca ora al primogenito della famiglia trovare moglie, possibilmente sposando una donna che ama. Secondo la sinossi della seconda stagione, la ricerca di un matrimonio adeguato per il visconte passa in primo luogo dai battibecchi con l’affascinante Kate Sharma (Simone Ashley, la principale new entry di Bridgerton 2, già vista in Sex Education), figlia di una famiglia di nobili di origini indiane.

Guidato dal suo senso del dovere nel salvaguardare il nome della sua famiglia, la ricerca di Lord Anthony (Jonathan Bailey) per una debuttante che incontri i suoi standard impossibili sembra destinata a fallire, finché Kate Sharma (Simone Ashley) e la sua sorella più giovane Edwina (Charithra Chandran) non arrivano dall’India. Quando Anthony inizia a corteggiare Edwina, Kate scopre la vera natura delle sue intenzioni – il vero amore non è in cima alle sue priorità – e decide di fare qualunque cosa in suo potere per impedire la loro unione. Ma, facendo questo, le schermaglie verbali tra Kate e Anthony non fanno altro che avvicinarli sempre di più, complicando le cose per entrambi. Dall’altra parte di Grosvenor Square, i Featherington devono dare il benvenuto al nuovo erede nella loro tenuta, mentre Penelope (Nicola Coughlan) continua a muoversi per l’alta società tenendo nascosto il suo segreto più profondo dalle persone che le stanno più vicino.

Il teaser di Bridgerton 2 regala una breve panoramica sugli altri personaggi della serie, concentrandosi soprattutto su quelli visti nella prima stagione e sulla non più misteriosa Lady Whistledown (con uno spoiler sulla sua identità per chi non avesse già visto il primo capitolo). Nel cast di questa stagione figurano anche Adjoa Andoh (nei panni di Lady Danbury), Lorraine Ashbourne (come Mrs. Varley), Harriet Cains (nel ruolo di Philipa Featherington), Bessie Carter (come Prudence Featherington), Shelley Conn (Mary Sharma), Phoebe Dynevor (Daphne Basset), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Calam Lynch (Theo Sharpe), Luke Newton (Colin Bridgerton), Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), Rupert Young (Jack). Anche la seconda stagione, basata sul romanzo Il Visconte che mi Amava, è creata e scritta da Chris Van Dusen di ShondaLand e prodotta da Shonda Rhimes, nell’ambito dell’accordo tra la sua società e Netflix.

Ecco la locandina e il teaser di Bridgerton 2, disponibile su Netflix con tutti i 10 episodi della stagione dal 25 marzo.