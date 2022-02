Prosegue I Misteri di Murdoch 9, in onda su Giallo in prima visione ogni lunedì sera: due nuovi episodi della serie canadese tratta dai romanzi gialli di Maureen Jennings sono in programma anche per il 14 febbraio, a partire dalle 21.10.

I Misteri di Murdoch 9, con l’appuntamento di questo San Valentino su Giallo, raggiunge quota 8 episodi e si avvia verso metà stagione: questo nono capitolo del giallo investigativo in costume è composto infatti da 18 episodi, più lo speciale natalizio Un felice Natale in stile Murdoch che Giallo ha già trasmesso in prima visione durante le scorse festività.

Gli episodi de I Misteri di Murdoch 9 trasmessi in prima visione assoluta dal canale 38 del digitale terrestre il 14 febbraio vedono il protagonista William Murdoch (Yannick Bisson) alle prese con numerosi omicidi. Ecco le trame dei due episodi intitolati, rispettivamente, L’estate del ’75 e Sogni da oppio, in onda a partire dalle 21.10 su Giallo.

Murdoch si riunisce con una vecchia conoscenza dell’infanzia, per indagare su una serie di morti di persone che avevano incontrato in una spedizione di gioventù.

Murdoch e Julia indagano sulla morte di uno studente universitario, avvenuta mentre stava fumando oppio a casa di un suo professore. La causa della morte non è chiara.

I Misteri di Murdoch 9 è in onda su Giallo a partire dallo scorso gennaio: la programmazione proseguirà con due episodi ogni lunedì sera, fino al 18° episodio. La serie ha raggiunto quota 15 stagioni in Canada: CBC sta attualmente trasmettendo nel Paese la quindicesima e non è detto che sia l’ultima stagione della fortunata serie.

