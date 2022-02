La super sfida europea è ormai alle porte: parliamo dell’attesissimo Barcellona-Napoli, match valido per l’andata della fase ad eliminazione diretta di Europa League 2021-2022, in programma giovedì 17 febbraio al Camp Nou di Barcellona alle ore 18.45. Per questa importante partita, purtroppo, la compagine partenopea allenata da mister Luciano Spalletti dovrà fare di nuovo i conti con gli infortunati ed in modo particolare dovendo fare a meno di Matteo Politano e Stanislav Lobotka. L’esterno d’attacco destro ed il regista di centrocampo sono usciti malconci dallo scorso match di campionato al Maradona contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Tramite un comunicato ufficiale pubblicato dalla SSC Napoli sul proprio sito si evince che nella mattinata odierna del 14 febbraio, il calciatore italiano si è sottoposto ad esami clinici e strumentali che hanno evidenziato un’elongazione del muscolo soleo della gamba destra, mentre gli esami dello slovacco hanno rilevato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Entrambi i giocatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo. Considerati questi esiti, dunque, sarà davvero molto difficile che i due tesserati azzurri vengano convocati per il match di giovedì contro il Barcellona. Ad ogni modo, il tecnico toscano ha già pronte le possibili contromosse: ovvero, Anguissa è pronto a sostituire Lobotka, mentre uno tra Elmas e Ounas scenderà in campo al posto di Politano.

In vista del delicatissimo match di Europa League contro i blaugrana di mister Xavi, la squadra partenopea punterà a tutti i costi alla vittoria al Camp Nou di Barcellona. Il tecnico degli spagnoli, quasi certamente, dovrà fare a meno dell’infortunato Araujo, che si è fatto male nel derby contro l’Espanyol. D’altro canto, anche Spalletti dovrà fronteggiare la situazione del box infermeria: infatti, il tecnico di Certaldo, oltre a non poter schierare il top player Hirving Lozano (out per circa un mese per la lussazione alla spalla destra), dovrà rinunciare anche a Politano e Lobotka.

