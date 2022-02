Nuovo appuntamento serale con The Rookie 4 su Rai2, in onda domenica 13 febbraio, con un nuovo episodio in prima assoluta.

In Italia, The Rookie 4 è trasmesso quasi in contemporanea con gli Stati Uniti, e su ABC, dove attualmente è in onda con il dodicesimo episodio, ogni domenica. Al momento non si conosce il numero di episodi previsti per questa stagione. Ecco le anticipazioni.

Si intitola Giustizia poetica l’episodio 4×06 di stasera, di cui vi riportiamo la sinossi:

L’agente Nolan e il team sono alla ricerca di una scorta d’oro sepolta e devono trovarla prima che qualsiasi altro cercatore di tesori venga ferito. Nel frattempo, Bradford ha il compito di incoraggiare il poliziotto più anziano della stazione a ritirarsi e lo invita a un ultimo giro di pattuglia.

The Rookie 4 su Rai2 torna domenica 20 febbraio con l’episodio 4×07 intitolato Lotta contro il fuoco. Ed ecco la sinossi:

All’indomani dell’esplosione della casa di Fred, l’agente Nolan e Bailey scoprono che c’è di più nella morte di Fred di quanto sembri. Nel frattempo, l’agente Chen e l’agente Bradford chiedono una rivincita della caccia al tesoro e arruolano l’agente Gray per aiutare a stabilire i termini di una nuova scommessa, il tutto mentre arrestano una serie di ricche criminali. Altrove, Wesley lotta per tenerlo insieme sotto la pressione del suo debito con Elijah.

Nel cast e personaggi di The Rookie 4, Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones è Wade Grey; Titus Makin è Jackson West; Mercedes Mason è Zoe Andersen; Melissa O’Neil è Lucy Chen; Afton Williamson è Talia Bishop; Eric Winter è Tim Bradford; Mekia Cox interpreta Nyla Harper.

New entry nel cast della quarta stagione della serie con protagonista Nathan Fillion (Castle, Firefly): Jenna Dewan nel ruolo di Bailey, una vigilessa del fuoco che intreccerà una relazione con l’agente Nolan; e Tru Valentino nel ruolo dell’agente Aaron Thorsen, nuova matricola del dipartimento, affidato all’agente Nyla Harper.

L’appuntamento con The Rookie 4 su Rai2 è alle ore 21:05.

Continua a leggere su optimagazine.com.