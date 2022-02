Da poco i Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic hanno ricevuto un nuovo aggiornamento software, tra le cui novità sono state individuate anche due funzioni finora passate inosservate. Come riportato da ‘9to5google.com‘, le opzioni di cui vi stiamo parlando afferiscono al funzionamento delle app Google Messaggi e Slack.

Come avrete magari notato, sui Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic, dopo l’aggiornamento software rilasciato lo scorso 9 febbraio, mostrano le immagini di profilo per Google Messaggi e Slack, aggiungendosi a quanto già successo con Gmail. In precedenza, Google Messaggi e Slack mostravano solo l’icona nella notifica a comparsa, mentre adesso c’è anche l’immagine del profilo del mittente ad arricchire il messaggio in arrivo. Alcuni penseranno che non è una cosa così importante, quando, invece, in realtà si tratta di un’informazione che, a primo sguardo, può fornire da subito all’utente un’idea chiara di chi lo sta contattando, ricevendo magari decine di messaggi ogni giorno (facciamo presente che la funzione è attiva anche con i gruppi: si visualizzerà il titolo del gruppo e la foto di profilo dell’autore del singolo messaggio).

Tale funzione non è legata alla versione dell’app installata a bordo dei Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic, ma proprio dall’ultimo upgrade del sistema operativo, che, a questo punto, vi consigliamo di installare subito (anche per tutte le altre novità che include, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo dedicato). Come potete vedere, la situazione attuale sembra molto sorridere ai Samsung Galaxy Watch 4, un orologio intelligente sempre più completo, sotto ogni punto di vista (soprattutto dopo l’ultimo upgrade ricevuto in questi giorni, che ha ulteriormente migliorato le cose). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

