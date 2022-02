Sono molteplici i problemi che stiamo affrontando in queste settimane con NoiPA. Un disservizio alla piattaforma che, a conti fatti, non consente di utilizzare buona parte dei servizi offerti. Abbiamo provato a fare il punto della situazione nei giorni scorsi, dandovi qualche dritta per affrontare al meglio un malfunzionamento per certi versi inspiegabile. Se da un lato problematiche simili possono capitare a tutti, infatti, si fa molta fatica a comprendere come si faccia a non risolvere dopo tanto tempo.

Si estendono i problemi con NoiPA: non funziona il recupero password

Ci sono dunque problemi NoiPA che vengono a galla una volta entrati nella piattaforma, ma è altrettanto vero che in tanti facciano fatica addirittura a farsi riconoscere dal sistema. Per farvela breve, la password non viene riconosciuta e gli utenti che riscontrano questo bug non riescono neppure ad avviare la procedura per impostarne una nuova. Qui di seguito, in ogni caso, trovate la risposta che è stata fornita dallo staff su Facebook, provando ad indicare la via a tutti coloro che riscontrano l’anomalia appena descritta:

“Prova ad utilizzare la webform dall’area pubblica del portale (senza effettuare il log in) o ad aprire direttamente il seguente link diretto al modulo di contatto: https://bit.ly/39U4L8u. Seleziona le seguenti voci nei campi all’interno della sezione “Dati della segnalazione”: Area: Accesso e Gestione Utenze; Tematica: Reset password; Tipo di problema: Reset password. Ti ricordiamo che ai fini della procedura è necessario allegare al modulo una copia del tuo documento d’identità”.

Avete provato a seguire le istruzioni fornite per risolvere i problemi NoiPA a proposito della password? Anche voi avete riscontrato anomalie con il nome utente o la stessa password che non funziona? Fateci sapere qualcosa nei commenti qui di seguito, in modo che la vicenda sia più chiara agli occhi di tutti nelle prossime settimane.