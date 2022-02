La serie dei Samsung Galaxy Note starà di certo mancando a tanti utenti, anche se il colosso di Seul pare aver ormai deciso quali saranno le sue sorti. Come riportato da ‘bloomberg.com‘, il produttore asiatico avrebbe intenzione di continuare a spingere i suoi pieghevoli: il Samsung Galaxy Z Fold sembra sostituire bene il Samsung Galaxy Note, mettendo a disposizione degli utenti un ampio schermo, peraltro pieghevole, ed il supporto alla SPen. TM Roh, Presidente e Responsabile della divisione MX di Samsung Electronics, ha voluto chiarire definitivamente la questione, affermando che la strategia nel breve termine porterà l’OEM a concentrarsi sulla serie S nella prima metà dell’anno e sulla line-up dei pieghevoli nella seconda.

Una concezione a cui il colosso di Seul intende dare continuità fino a che non ci sarà un’eventuale svolta. La serie dei Samsung Galaxy Note non verrà rispolverata, anche perché avrebbe poco senso farlo per l’OEM asiatico: in fondo, con i Samsung Galaxy S avevano ormai molto in comune (compreso il supporto alla SPen), e quindi la scelta migliore che il colosso di Seul potesse fare è stata proprio quella di mandarli in pensione per spingere sui dispositivi pieghevoli, profondamente diversi rispetto ai Samsung Galaxy S.

Per adesso la scena è tutta loro, almeno fino al prossimo cambio di marcia, che potrebbe coincidere con il lancio dei rollable, ovvero dei dispositivi il cui schermo è capace di avvolgersi per espandersi e restringersi, oppure dei multi-foldable, che l’OEM asiatico ha mostrato in forma prototipale a margine del CES 2022 di Barcellona. Ci dispiace doverlo dire, ma i Samsung Galaxy Note potrebbero non tornare, almeno non nel breve periodo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

