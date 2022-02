Siamo già al giro di boa de L’Amica Geniale 3. Il terzo capitolo della serie è composto da quattro puntate e quindi quella in onda oggi, 13 febbraio, su Rai1, sarà già quella che segnerà la virata fondamentale verso il gran finale, cosa ne sarà di Lila e di Elena? Ancora una volta ad attenderle ci sarà un destino opposto visto che da una parte Lila dovrà fare ancora i conti con la sua salute e dall’altra, Elena, dovrà fare lo stesso con le sue nozze.

L’Amica Geniale 3 torna in onda oggi, 13 febbraio, su Rai1, con un altro doppio episodio dal titolo La Cura e Guerra Fredda in cui Lila sta sempre peggio, stremata dal lavoro alla Soccavo, e così Elena si impegna per aiutarla. Non solo la giovane amica le promette che continuerà a prendersi cura di lei ma anche di suo figlio se le succedesse qualcosa. La volontà di Elena di aiutarla si spingerà oltre e così pensa come poter fare qualcosa per migliorare la sua condizione rivolgendosi ai suoceri.

Proprio la madre del suo promesso sposo, Adele, la spingerà a scrivere un articolo di denuncia mettendoci dentro tutta la sua forza. Grazie alla fama del suo libro e la sua abilità di scrittrice, il suo articolo finirà sulle pagine dell’Unità. Nel secondo episodio de L’Amica Geniale 3, Elena e Lila decidono di farsi prescrivere la pillola anticoncezionale ma i problemi non mancheranno nemmeno in questo caso.

Ecco il trailer de L’Amica Geniale 3:

Per Elena arriverà presto il giorno del matrimonio con Pietro ma quella che doveva essere una cerimonia per pochi intimi si trasformerà presto in altro proprio per volontà di Adele. La festa coglierà alla sprovvista la nuora che, pur sentendosi tradita e raggirata, dovrà fare buon viso a cattivo gioco. Cosa succederà alla vita di Elena e Lila che le anticipazioni non hanno ancora svelato?