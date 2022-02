L’ingresso di Drusilla Foer a Verissimo non è soltanto quello di un vera e propria diva contemporanea dello spettacolo: la co-conduttrice di Sanremo che ha incantato tutti è un esempio di eleganza di altri tempi, di comunicazione e simpatia, ma anche cultura e presenza scenica.

Tutti sappiamo che Drusilla Foer è in realtà un personaggio creato da Gianluca Gori, che quando dona la sua presenza all’arte veste i panni di questa donna “un po’ anziana e stupita dalla vita”, come riferisce a Silvia Toffanin, che arriva a ringraziare per “la gentilezza che si legge negli occhi” e soprattutto per la volontà di ascoltare. La conduttrice, il pubblico in studio e i telespettatori, però, probabilmente non sanno che Drusilla ha un grande amore nel cuore e soprattutto un grande dolore.

“Perché ti chiami Foer?”, le chiede la Toffanin, e Drusilla rompe gli indugi. “Il mio vero cognome è Gori“, ed è ciò che tutti sanno. Foer, invece, è il cognome di Hervé Foer, il suo secondo marito nonché il suo più grande amore. Perché portare il cognome di un matrimonio finito? “Qualunque grande amore merita rispetto“, dice Drusilla con tono commosso e perentorio: “Io sarò per sempre madame Foer“. Hervé, belga, ha conosciuto Drusilla a New York per poi spostarsi insieme a lei a Bruxelles.

“Poi Hervé è venuto a mancare“, rivela Drusilla con la voce strozzata dall’emozione. In quel momento è cambiato il suo concetto di amore, ma soprattutto si è evoluto il suo rapporto con la morte. “Quando muore qualcuno io tendo a rafforzare tutto, ho uno strano rapporto con la morte”. Con queste parole vediamo il suo lato più fragile, ma soprattutto la grande dignità con la quale racconta il dolore di un’assenza.

Restare immuni al suo fascino è difficile, ma Drusilla Foer a Verissimo si confessa: “Ho già dato tutto, specialmente in termini di voracità”.