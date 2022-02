L’attesa è finita, è tutto pronto al SoFi Stadium di Inglewood, in California, per l’evento sportivo più spettacolare dell’anno: il Super Bowl 2022. Alla 56esima finale di NFL si sfideranno i Cincinnati Bengals e i Los Angeles Rams. A questo punto, non ci resta che scoprire quando e a che ora inizia la gara, e dove seguire la diretta TV e streaming dall’Italia.

Il fischio d’inizio del Super Bowl 2022 è atteso questa notte, 14 febbraio, alle ore 00.30 italiane. La spettacolare finale di NFL tra i Bengals e i Rams si potrà seguire in diretta TV ed in streaming su Rai Uno (canale 501 per l’HD) e DAZN. Diversi saranno gli spot pubblicitari trasmessi durante le pause del match e gli spettatori di tutto il mondo non vedono l’ora di assistere anche al classico Half Time Show, ovvero la performance canora dei cantanti più famosi di tutta la musica mondiale durante l’intervallo. Nell’edizione di quest’anno ci saranno sul palcoscenico: Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar e Mary J. Blige.

Solitamente, la partita ha una durata di 3 ore e mezza, comprese le pause di 15 minuti ognuna. Come già detto sopra, la finale sarò trasmessa in Italia anche in chiaro e a partire dalle ore 00.15 su Rai 1 e in streaming su DAZN e gratis su Rai Play. La telecronaca sarà affidata ai microfoni di Vezio Orazi e di James Brockman detto “Brock” Olivo, ex giocatore NFL, ex CT della Nazionale italiana ed ex allenatore a Kansas City. Sulla piattaforma DAZN il collegamento inizierà già alle ore 23.55 con Marco Russo e Giorgio Tavecchio presenti in studio per raccontare il pre-partita in compagnia di Borja Valero, Matteo Pella e Federico Pasquini. Alla telecronaca ci sarà Matteo Gandini e Roberto Gotta, mentre gli inviati speciali che sono volati a Los Angeles sono Nausicaa Dell’Orto e Nicola Sechi.

