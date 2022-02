La panchina di Xdono è scomparsa. Su quella panchina, Tiziano Ferro aveva scritto la canzone che poi è diventata il suo primo singolo ufficiale. Il Comune di Latina aveva voluto omaggiarlo conservando quella panchina, così vecchia ormai, l’unica datata all’interno del parco della città, una vera attrazione per i fan.

Ma chi, nelle ultime ore, si è trovato a passeggiare per il palco Falcone e Borsellino di Latina ha notato qualcosa di strano. La panchina non c’è più, è scomparsa. Al suo posto, il vuoto. La panchina di Xdono infatti non è stata sostituita con una più recente, semplicemente è momentaneamente assente.

“La panchina è al sicuro”, si Legge sul Messaggero. Il Comune di Latina ci tiene a tranquillizzare i fan dell’artista e lo stesso cantante: la panchina c’è e presto tornerà al suo posto.

“Dopo la segnalazione, gli addetti dell’Ufficio Decoro si sono portati sul posto e l’hanno portata via. Ora è al sicuro in attesa di essere ricollocata al suo posto”, si legge sul giornale locale: è una comunicazione da parte degli addetti comunali.

La panchina di Xdono di Tiziano Ferro non è stata rubata ma è stata oggetto di un atto vandalico nelle scorse ore. Qualcuno ha infatti spostato la panchina dal suo alloggiamento, staccandola dalla base in cemento nella quale era ubicata. L’ha posta di fronte ad un’altra panchina.

Così, in un’area poco distante del parco, sono state trovate le due panchine una di fronte all’altra. Una è la celebre panchina di Tiziano Ferro, quella di Xdono, l’altra è una panchina delle nuove del parco Falcone e Borsellino.

Quella di Xdono ha un valore simbolico importante per la città, per Tiziano Ferro e per tutti i fan che si seccano spesso in “pellegrinaggio” per lasciare messaggi d’affetto e per scattare foto du quello che è diventato uno dei simboli del successo di un latinense doc.

Tornerà dal suo posto quanto prima.