Le riprese di Better Call Saul 6 sono ufficialmente concluse. Con un po’ di amarezza e malinconia, lo spin-off prequel di Breaking Bad chiude i battenti. A dirgli addio è il suo protagonista, Bob Odenkirk, che ha vestito i panni dell’avvocato Saul Goodman anche nello show madre.

Tutto è iniziato nel 2014, un anno dopo la conclusione di Breaking Bad, con la nascita del suo spin-off incentrato su una delle figure più emblematiche e affascinanti, che per cinque stagioni hanno assistito come spettatori all’ascesa e declino di Walter White.

“Ieri un’incredibile troupe di persone ha finito di girare Better Call Saul ad Albuquerque, New York”, ha scritto Odenkirk su Instagram, pubblicando una foto dal set insieme alla sua co-star Rhea Seehorn, che interpreta Kim Wexler. “È iniziato nel 2014, con una scrittura fantastica che guidava sempre la carica e, nonostante le sfide di ogni tipo, la nostra energia e le nostre cure non sono mai venute meno. Sono onorato di averne fatto parte”.

Il creatore di Breaking Bad Vince Gilligan ha ideato la serie insieme allo showrunner Peter Gould, che ha definito la sesta stagione “la più ambiziosa, sorprendente e straziante”.

“Anche in circostanze incredibilmente difficili, l’intero team di Better Call Saul – sceneggiatori, cast, produttori, registi e troupe – si è superato. Non potrei essere più entusiasta di condividere ciò che abbiamo realizzato insieme”, ha detto Gould in una nota annunciando il ritorno di Better Call Saul.

Le riprese dell’ultimo capitolo sono state abbastanza complicate. Prima la pandemia di Covid-19 ha costretto la produzione a diversi ritardi; poi c’è stato il malore che ha colpito Bob Odenkirk sul set la scorsa estate (l’attore ne ha parlato per la prima volta qualche giorno fa).

La prima parte di Better Call Saul 6 (l’ultima stagione è stata divisa in due) debutterà il 18 aprile su AMC. Successivamente sarà resa disponibile in Italia su Netflix.

