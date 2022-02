Sta per essere presentato il Motorola Edge 30 Pro, che dovrebbe essere lanciato proprio il prossimo 24 febbraio. Il top di gamma della casa alata sarà probabilmente spinto dal processore Snapdragon 8 Gen. 1 di Qualcomm (con 8/12GB di RAM e 128/256GB di storage interno) ed includerà il supporto alla stilo, proprio come il Samsung Galaxy S22 Ultra. Il telefono sarà accompagnato da una custodia con stand posteriore, in grado di sorreggerlo senza intoppi. La stilo, invece, saprà offrire un contributo determinante per la produttività (lo sapranno bene quanti hanno avuto il piacere di avere in passato uno smartphone provvisto dell’accessorio, come nel caso della serie Note di Samsung, per il momento rimasta a parcheggio). Non dovrebbe, però, esserci uno slot nello smartphone per integrare il pennino, tra l’altro da acquistare in via separata (una limitazione che probabilmente non piacerà agli utenti).

Il Motorola Edge 30 Pro monterà uno schermo OLED da 6.7 pollici e risoluzione FullHD+ con frequenza di refresh rate a 144Hz. La batteria avrà una capacità di 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 68W. Il device avrà quasi sicuramente una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50MP. Android 12 si occuperà della gestione software. Il prezzo non è ancora stato fatto presente, mentre sappiamo potrebbe essere marzo il mese del debutto in Europa del nuovo Motorola Edge 30 Pro.

Non mancano molti giorni alla presentazione del top di gamma Motorola Edge 30 Pro: la casa alata starà scalpitando, così come tutti i suoi fan ancora sparsi per il mondo (probabilmente l’azienda statunitense non avrà il successo commerciale di altri OEM, ma continua ad esercitare ancora un certo appeal). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

