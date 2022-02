Il countdown è giunto al termine, il giorno della verità è finalmente giunto. Quest’oggi, sabato 12 febbraio, c’è grande fermento e attesa per il big match tra Napoli e Inter, in programma al Diego Armando Maradona (che sarà una bolgia con i suoi 27 mila tifosi azzurri) alle ore 18.00. Una partita di gran spessore, la cui vittoria da parte di una delle due compagini varrà più di tre punti. Un match per la lotta Scudetto: infatti, gli azzurri allenati dal tecnico Luciano Spalletti occupano la seconda posizione in classifica a quota 52 punti, mentre i nerazzurri di mister Simone Inzaghi (che sarà assente in panchina per squalifica) sono in vetta a quota 53 punti (e con una partita da recuperare). A questo punto, a poche ore dal fischio d’inizio dell’arbitro Doveri, vediamo insieme quali sono le possibili scelte degli allenatori.

Il Napoli di capitan Lorenzo Insigne nelle ultime tre giornate di campionato è reduce da tre vittorie consecutive, in ordine contro Bologna, Salernitana e Venezia (dove è tornato al gol Osimhen); d’altro canto, l’Inter capitanata da Samir Handanovič nelle tre ultime sfide proviene da un pareggio contro l’Atalanta, una vittoria con il Venezia ed una sconfitta nel derby contro il Milan. Per quanto riguarda la compagine di casa ci sono solamente due dubbi per il tecnico toscano, ossia: Koulibaly-Juan Jesus e Anguissa-Lobotka. Quanto agli ospiti, invece, lo squalificato e infortunato Bastoni pare verrà sostituito da Dimarco, mentre in attacco Dzeko sembra in vantaggio su Sanchez. La super sfida sarà trasmessa in diretta TV e in streaming su DAZN.

Adesso non ci resta che dare uno sguardo alle probabili formazioni di Napoli-Inter, pubblicate dall’edizione giornaliera del quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’:

NAPOLI (4-2-3-1) con Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

INTER (3-5-2) con Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu; Dzeko, Lautaro.

