Ci sono alcune indicazioni importanti che dobbiamo prendere come punto di riferimento, per quanto concerne la disponibilità PS5 a febbraio. Stiamo parlando dei restock di GameStop, come abbiamo osservato in settimana attraverso un altro articolo, tra i più frequenti in Italia negli ultimi mesi. Effettivamente, da novembre ad oggi lo store in questione è stato quello più attivo sotto questo punto di vista. Non è un caso che convergano qui le aspettative e le speranze del pubblico in Italia.

Le prospettive sulla disponibilità PS5 di febbraio con GameStop

Cosa dobbiamo aspettarci a breve termine per quanto concerne la disponibilità PS5 di febbraio con GameStop? Occorre tenere gli occhi aperti, in quanto alcune fonti parlano di un potenziale restock il 18 febbraio. Si tratta di voci che al momento non trovano conferme ufficiali, mentre sarà importante monitorare gli aggiornamenti di inizio settimana. Nelle prossime ore, infatti, potrebbero arrivare annunci a proposito della diretta Twitch in programma come sempre il mercoledì pomeriggio.

In pratica, GameStop ci ha abituati all’annuncio di eventuali restock solo durante i suddetti appuntamenti. Alla luce della voglia e della necessità di spingere eventi simili sui social, appare improbabile che si cambi registro in questo frangente. A maggior ragione, se pensiamo che da un po’ di tempo sia particolarmente raro e difficile andare incontro a nuove scorte. Insomma, occhi aperti la prossima settimana, facendo però molta attenzione ad un paio di date.

Tra il 16 ed il 18 febbraio qualcosa potrebbe muoversi sul versante della disponibilità PS5 in Italia, grazie come sempre a GameStop, ma la storia recente di questo store sembra essere molto chiara. Vi faremo sapere appena ci saranno informazioni più concrete per il pubblico che, da mesi, è alla costante ricerca della console Sony. Cosa vi aspettate sotto questo punto di vista?