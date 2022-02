Ottimi risultati per la prima puntata di Fosca Innocenti. La nuova fiction Mediaset ha conquistato ascolti convincenti che fanno ben sperare: 3.919.000 spettatori con uno share del 18.9% al suo debutto.

Complice la presenza di Vanessa Incontrada, uno dei volti più amati dal pubblico del piccolo schermo, Fosca Innocenti risulta un prodotto molto leggero e per nulla complicato. Il mix di crime e commedia c’è, e si vede, e la squadra tutta al femminile si è rivelato uno dei punti di forza della fiction. Un omicidio nel pieno centro di Arezzo (la location scelta come ambientazione) fa scattare le indagini del team guidato dal Vice Questore Fosca Innocenti, una donna forte e indipendente, ma anche single convinta. La protagonista ha un fiuto infallibile che le permette di riconoscere odori e profumi: lasciandosi guidare dalla loro scia, Fosca riesce a risolvere anche i casi più intrigati.

E quello della prima puntata ha suscitato anche tenerezza tra il pubblico dei social. Il testimone chiave del caso è un senzatetto accompagnato da una cagnolina (che poi Fosca, amante della natura e degli animali) prenderà con sé alla morte del padrone.

Vanessa Incontrada convince nel ruolo: l’attrice e showgirl spagnola non deve sforzarsi neanche molto per apparire simpatica e spigliata perché è perfettamente naturale. Ad appoggiarla, una squadra di (quasi) prime donne, ognuna con i suoi problemi: dall’ispettrice Rosa Lulli (Cecilia Dazzi) che cerca di ravvivare il suo matrimonio, all’ispettrice Giulia De Falco (Desirée Noferini), che ha due grandi passioni: la moto e le donne.

A convincere meno è la storia, un po’ banale e non troppo avvincente, ma anche l’accento incerto (un misto di toscano, talvolta improvvisato o assente). Dettagli che comunque non vanno a influenzare il risultato finale. La prima puntata di Fosca Innocenti è promossa dal pubblico, che con molta probabilità tornerà a sintonizzarsi la prossima settimana, anche per capire come andrà avanti la dinamica amorosa tra la protagonista e il suo amico Cosimo.