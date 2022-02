Il finale di And Just Like That arriva in prima visione anche in Italia, sabato 12 febbraio, in prima serata su Sky Serie (canale 112 di Sky) e in streaming su Now: la serie revival di Sex and The City, realizzata da HBO per la sua piattaforma HBO Max, è stata trasmessa quasi in contemporanea anche nel nostro Paese e arriva al termine circa due settimane dopo la conclusione negli Stati Uniti.

Attenzione Spoiler!

Nel finale di And Just Like That si chiude il cerchio rispetto al lutto di Carrie, che nel primo episodio ha perso l’amato Mr. Big in seguito ad un infarto e per il resto della stagione ha provato a rinnovare la sua vita con una nuova casa, nuove esperienze professionali e un nuovo potenziale flirt. Grandi cambiamenti hanno investito anche Miranda, che ha sviluppato la consapevolezza di essere una persona queer grazie alla storia con Che Diaz (la new entry Sara Ramirez), e Charlotte, alle prese con una figlia dall’identità non binaria che non si riconosce nelle scelte religiose di sua madre.

Il finale di And Just Like That apre nuovi scenari soprattutto per Miranda, che riceve una proposta da Che e deve decidere se rivoluzionare la sua vita, mentre Carrie è convinta che John le stia mandando segnali dall’aldilà incolpandola dei suoi incontri con Peter. Nell’ultimo episodio avrebbe dovuto esserci una scena con Chris Noth ambientata a Parigi e rievocativa del finale della sesta stagione di Sex and The City, ma lo showrunner Michael Patrick King ha deciso di tagliarla dopo le numerose accuse di violenza sessuale che hanno investito l’interprete di Mr. Big negli ultimi mesi. C’è invece un nuovo scambio tra Carrie e Samantha, ma anche stavolta in assenza di Kim Cattrall, come era già avvenuto nei primi due episodi.

Il finale di And Just Like That è concepito in modo tale da guardare ad una seconda stagione, che non è stata ancora rinnovata ufficialmente da HBO, ma è nei piani di King quanto della produttrice esecutiva e protagonista Sarah Jessica Parker. Quest’ultima appare piuttosto decisa a mettere in cantiere la seconda stagione al più presto possibile, per approfittare del momento creativo che ha generato la prima, senza aspettare troppo. Nelle sue dichiarazioni a TvLine dopo la messa in onda del finale di stagione si legge proprio l’intenzione di proseguire l’esperienza del revival perché a suo dire c’è ancora molto da raccontare. Con lo showrunner Michael Patrick King ne hanno già parlato e sono intenzionati a procedere velocemente con lo sviluppo delle nuove sceneggiature, dunque si attende solo il via libera da parte di HBO Max, il cui capo Casey Bloys ha elogiato And Just Like That come la serie originale di maggior successo dello streamer fino ad oggi: “In termini di spettatori, è stata fenomenale. Non potrei essere più felice di come sta andando in termini di ricezione“.

Dopo il finale di And Just Like That tutto sembra propendere, dunque, per un rapido rinnovo, ma ad ogni modo una seconda stagione non vedrà porte aperte per Cattrall: l’attrice ha dimostrato a più riprese di non voler far parte del progetto e a questo punto anche King ha dichiarato che terrà il personaggio di Samantha solo sullo sfondo, ma non ha intenzione di provare a convincerla a rientrare nel cast. Stessa posizione da parte di Parker, che ormai ritiene ci sia stato troppo chiacchiericcio intorno alla loro presunta faida (di cui ritiene non essere stata responsabile) e questo renderebbe incomprensibile una reunion.

