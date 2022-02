I nuovi Honor Magic4 si apprestano ad essere presentati, probabilmente durante il MWC 2022 di Barcellona. Su Twitter sono venute fuori le prime indicazioni che ci consentono di inquadrare meglio il trio che formerà questa nuova linea di dispositivi targati Honor. Honor Magic4 sarà spinto dal processore MediaTek Dimensity 900, mentre i modelli Pro e Pro+ dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 1. Il modello standard includerà uno schermo AMOLED da 6.55 pollici di Boe, con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120Hz. Gli altri due, il primo un pannello LTPO AMOLED da 6.67 pollici di Boe con risoluzione di 2772 x 1344 pixel a 120Hz, ed il secondo un LTPO AMOLED di Boe da 6.78 pollici, QuadHD+ a 120Hz.

Honor Magic4 monterà una fotocamera principale da 50MP, un ultra-wide da 50MP (per scattare anche foto macro) ed un teleobiettivo da 16MP (zoom digitale fino a 10x). La fotocamera frontale è da 16MP contenuta nello schermo perforato. HONOR Magic4 Pro e Pro+ includeranno un sensore principale da 50MP, un ultra-wide + macro da 50MP, un teleobiettivo a periscopio da 50MP (fino a 50x di zoom digitale sulla variante Pro, fino a 100x sulla Pro+), oltre che il sensore ToF con autofocus laser. La fotocamera frontale è da 13MP con lente 3D, collocata all’interno di un doppio foro.

Non mancheranno gli altoparlanti stereo, con il lettore di impronte ottico in-display su HONOR Magic4 e Pro, e ultrasonico in-display su Pro+. Il modello standard non presenterà alcuna certificazione di impermeabilità, la versione Pro la certitificazione IP53 ed il Pro+ la IP68. Presente la Magic UI 6.0 con Android 12. I nuovi HONOR Magic4 avranno una batteria da 4800mAh, il primo con ricarica rapida via cavo a 66W, il secondo con cablata a 66W e wireless a 50W, il terzo con cablata a 100W e wireless a 50W. Non sono ancora stati resi noti i prezzi di vendita.

