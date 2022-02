FBI 4 e FBI: International tornano in onda il 12 febbraio, dopo una settimana di pausa per evitare lo scontro con la finale del Festival di Sanremo 2022: i due crime, partiti lo scorso gennaio in prima tv assoluta, erano rimasti in panchina lo scorso 5 febbraio per non interferire con l’ultima serata della kermesse canora record di ascolti.

FBI 4 e FBI: International ripartono con due episodi in prima tv, il quinto di ciascuna stagione, riprendendo la regolare programmazione che vede i due crime in onda ogni sabato sera, con un episodio ciascuno, entrambi in prima visione assoluta per l’Italia.

FBI 4 e FBI: International sono in onda il 12 febbraio, a partire dalle 21.10, con gli episodi intitolati rispettivamente Fedeltà e L’Anima degli Scacchi: ecco le trame.

La squadra deve occuparsi di un omicidio che vede coinvolti alcuni poliziotti corrotti. Il caso coinvolgerà molto Tiffany, la quale dovrà fare scelte importanti.

Un giornalista americano che stava per entrare in possesso d’informazioni riservate sulla tecnologia missilistica russa, muore avvelenato in Polonia. I sospetti si concentrano sul Governo russo.

FBI 4 e FBI: International sono seguite su Rai2 dal poliziesco tedesco Ultima Traccia: Berlino, con la settima stagione in prima visione. Ecco la trama del primo episodio dal titolo Fantasmi del Passato, in onda a partire dalle 22:40, subito dopo il franchise FBI.

Durante una missione Mark è costretto ad uccidere un uomo per salvare Lucy e una bambina. Questo riaprirà in lui vecchie ferite che hanno a che fare col padre e con un incidente avvenuto quando faceva parte…

FBI 4 e FBI: International sono disponibili anche in streaming su Raiplay, così come le altre prime visioni della rete. In ambito poliziesco, su Rai2 è appena ripartita anche la programmazione di NCIS, con i nuovi episodi della stagione 19, in onda ogni venerdì insieme al nuovo spin-off NCIS: Hawai’i.

