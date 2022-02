Cosa occorre per preparare la perfetta cena di San Valentino e fare una romantica sorpresa al proprio partner? Una tavola preparata per due in modo elegante con due calici di cristallo e una buona bottiglia di vino, una musica di sottofondo e qualche candela che illumina la stanza con una luce soffusa. Basta? Certo che no. Manca l’elemento principale, il cibo, meglio se afrodisiaco.

Gli studiosi hanno spesso smentito collegamenti tra cibo e sfera sessuale, ritenendo che gli alimenti cosiddetti afrodisiaci, contrariamente a quanto abbiamo appreso dalle nostre tradizioni popolari, non abbiano alcun effetto a livello fisiologico. Piuttosto si presume che i cibi afrodisiaci agiscano prevalentemente sulla sfera emotiva e psicologica della sessualità, scatenando, per ragioni figurative o culturali, fantasie, con un effetto positivo sulla complicità della coppia.

Quali sono i cibi afrodisiaci ideali per la cena di San Valentino?

1- Caviale

E’ un alimento che contiene molto zinco, che è un ottimo antinfiammatorio e ha un effetto positivo sulla produzione di sperma.

2- Ostriche

Insieme agli altri molluschi, le ostriche sono l’alimento afrodisiaco per eccellenza, riconosciuto addirittura dagli antichi romani. Sono ricchi di minerali e qundi hanno effetti benefici sulla sessualità.

3- Peperoncino

Stimola la vasodilatazione periferica e dunque favorisce l’afflusso del sangue verso gli organi genitali. Dal punto di vista strettamente scientifico, il peperoncino è probabilmente l’alimento che maggiormente ha un effetto sulla sessualità. Basterebbe solo pensare che in alcune zone del Sud Italia il peperoncino viene chiamato “il viagra calabrese”.

4- Cioccolato

Grazie alla presenza di teobromina e feniletilamina, il cioccolato stimola il rilascio di endorfine e serotonina. Gli “ormoni del benessere”, gli stessi che vengono prodotti durante l’atto sessuale, contribuiscono a provare sensazioni piacevoli.

5- Avocado

L’elevata concentrazione di potassio, vitamine (B9, C, E, K1) e acidi grassi essenziali (gli Omega 3 per intenderci), unita all’alto tasso calorico, l’avocado è in grado di fornire notevole energia in poco tempo. Guarda caso la parola “ahuacatl”, da cui deviva “avocado”, nella lingua parlata dagli Aztechi, il Nauhatl, significa proprio “testicolo”.