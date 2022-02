Stando a quanto emerso nelle ultime ore, Xiaomi è pronto a lanciare nel mercato europeo lo Xiaomi Watch S1 insieme alla variante Watch S1 Active. A fare questa rivelazione è TechInsider, il quale ha spiegato che i nuovi orologi intelligenti del produttore cinese sarebbero pronti ad arrivare in Europa, e dunque anche in Italia, ed in diverse varianti di colore tra cui Black e Silver per il Watch S1 e Space Black, Ocean Blue e Moon White per il Watch S1 Active. A questo punto, non ci resta che andare a vedere insieme quali sono le caratteristiche tecniche dei due nuovi smartwatch dell’azienda di Pechino.

Iniziano col dire che sia lo Xiaomi Watch S1 che la variante Watch S1 Active sfoggiano un display AMOLED da 1,43 pollici (con schermo curvo), integrano 4GB di memoria interna, un chip NFC, connettività GPS e Bluetooth (comprese le chiamate), microfono e altoparlante incorporato, supportano Amazon Alexa e sono compatibili sia con Android sia con iOS. Gli smartwatch sono resistenti all’acqua fino a 5ATM, il loro corpo è in acciaio, ben 117 sono le modalità sport e fitness e più di 200 sono le watchfaces da personalizzare. Presentano anche funzionalità per il monitoraggio della salute, tra cui: quello della frequenza cardiaca, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e del sonno.

Per quanto riguarda la batteria, considerata un vero punto di forza, gli Xiaomi Watch S1 e Xiaomi Watch S1 Active possono sfruttare una capacità di 470mAh, in grado di consentire ai due dispositivi un’autonomia fino a 24 giorni. In merito, invece, ai dettagli sul prezzo la variante Active dovrebbe aggirarsi intorno ai 200 euro, mentre per la versione standard si parla di circa 250/260 euro. Ovviamente, per ricevere maggiori informazioni non ci resta che aspettare il lancio in Europa.

Continua a leggere su optimagazine.com