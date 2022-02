Mancano soli 3 giorni al 14 febbraio e vale la pena sottolineare quali siano le ultime offerte Amazon di San Valentino che, oltre ad essere scontatissime, arriveranno in tempo per la nota ricorrenza deli innamorati. Sono i prodotti proprio a marchio dello store gli assoluti protagonisti del momento, in particolare la Fire Stick Tv nella sua versione standard, l’Echo Dot di quarta generazione e infine il lettore ebook Kindle.

Per un partner appassionato di serie TV, film e contenuti video in generale, tra le offerte Amazon di San Valentino, è da mettere senz’altro in risalto quella dedicata alla Fire Stick TV, nella sua versione standard con comandi per la televisione. Il dispositivo che garantisce lo streaming in HD viene proposto ora a 24,99 euro anziché a 39,90 euro. Il prodotto è immediatamente disponibile per la consegna e ordinandolo in questa giornata arriverà già domani 12 febbraio.

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) |... La nuova generazione del nostro dispositivo per lo streaming più...

Meno disordine, più controllo - Con il telecomando vocale Alexa puoi...

Per un lui o una lei fan invece di contenuti audio ma anche delle smart home, la proposta consona è quella pensata per l‘Echo Dot di terza generazione. Tra le offerte Amazon di San Valentino c’è in effetti il modello classico dello speaker nella colorazione antracite a 24,90 euro anziché a 39,90 euro. Sempre al momento di questa pubblicazione, la spedizione è garantita entro domenica 13 febbraio.

Per terminare l’ultima carrellata di offerte Amazon di San Valentino, ecco la proposta adatta ad un partner amante della lettura. Il lettore ebook Kindle con la luce frontale integrata è venduto ora a 64,90 euro invece di 79,90 euro. I potenziali acquirenti potranno scegliere sia la colorazione bianca che quella nera, in base ai propri gusti. Il pacco arriverà già domani se ordinato nelle prossime ore. Insomma, le proposte in sconto non mancano per nessuno dei profili di compagno o compagna possibili anche in occasione della ricorrenza degli innamorati di questo 2022.

Offerta Kindle, ora con luce frontale integrata - Con pubblicità - Nero La luce frontale regolabile ti permette di leggere comodamente per ore...

Pensato per la lettura, con uno schermo antiriflesso da 167 ppi per...

