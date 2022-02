L’uscita di Better Call Saul 6, almeno negli Stati Uniti su AMC, è finalmente ufficiale: la serie torna a due anni di distanza dalla quinta stagione, con l’ultimo atto della saga di Saul Goodman.

L’uscita di Better Call Saul 6 è fissata per il 18 aprile: si tratta della data che molti fan della serie avevano intuito come quella prescelta per la première di stagione, dopo che nel teaser rilasciato da AMC erano apparsi degli indizi in tal senso. Ora la data della première è confermata dalla rete, che ha già iniziato la promozione dell’ultimo capitolo dello spin-off di Breaking Bad.

L’uscita di Better Call Saul 6 è programmata a circa due anni dall’ultima messa in onda, ma è bene ricordare che il 18 aprile arriverà solo il primo episodio della prima parte di stagione. Come già annunciato in precedenza, infatti, Better Call Saul 6 sarà distribuita in due parti, con i primi sette episodi in onda da aprile e gli ultimi sei a partire da lunedì 11 luglio.

L’uscita di Better Call Saul 6 ad aprile col primo lotto di episodi apre dunque la strada alla conclusione del prequel di Breaking Bad: nel finale della stagione precedente, Jimmy e Kim hanno escogitato un piano per incastrare la loro nemesi Howard per un crimine, così la causa Sandpiper sarebbe stata risolta, mentre Gus e Nacho hanno cospirato per assassinare Lalo. Quest’ultimo però è sopravvissuto all’imboscata e ora sa che Nacho ha cercato di farlo uccidere. Non a caso il teaser della nuova stagione riparte proprio dai Cugini.

L’uscita di Better Call Saul 6 su AMC il 18 aprile potrebbe voler dire che la stagione arriverà poco dopo anche in Italia, grazie a Netflix che la distribuisce al di fuori degli Stati Uniti: la quinta, infatti, era stata pubblicata dalla piattaforma con un episodio a settimana già a partire dal giorno successivo alla messa in onda americana.

