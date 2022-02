Bisogna quest’oggi tenere d’occhio l’offerta che propone Amazon per l’iPhone 13 PRODUCT(RED) da 128GB di memoria interna, dispositivo di ultima generazione targato Apple che può essere acquistato ad un prezzo decisamente più interessante. Questo tipo di modello è infatti quello che si presenta con uno sconto maggiore rispetto agli altri sul famoso sito di e-commerce, un’occasione da cogliere al volo se si ha intenzione di avere tra le mani un dispositivo di questo valore.

Di nuovo a prezzo basso l’iPhone 13 su Amazon oggi 11 febbraio

Un altro aggiornamento, dunque, dopo quello di inizio settimana. Andando più nel dettaglio vediamo come quest’oggi Amazon propone questo iPhone 13 PRODUCT(RED), quindi in colorazione rossa e con una memoria interna da 128GB al prezzo di 802,02 euro. Il sito di e-commerce ha applicato uno sconto del 15% rispetto al prezzo da listino di 939 euro ed ecco quindi che assistiamo ad un risparmio piuttosto notevole.

Apple iPhone 13 (128GB) - (PRODUCT) RED Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Si può però sempre optare per il pagamento a rate grazie a Cofidis, quindi la cifra non sarà spesa totalmente al momento dell’acquisto. Le spese di spedizione sono gratuite, mentre bisognerà attendere un po’ di tempo per riceverlo a casa vostra. La disponibilità di tale device non è infatti immediata e quindi Amazon si è riservato una arco temporale tra uno e due mesi per spedirlo.

L’unica pecca è l’attesa, ma si tratta sicuramente di un’offerta irrinunciabile per chi vuole avere tra le mani questo iPhone 13 PRODUCT(RED) da 128GB di memoria interna. Parliamo di un top di gamma che si ritrova con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e dotato di modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video.

Altro aspetto da non sottovalutare è proprio il comparto fotografico grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Infine spazio al processore A15 Bionic, alla connettività 5G ed alla resistenza all’acqua ed alla polvere.