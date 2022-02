Theo James di Sanditon ha trovato un altro ruolo dopo aver lasciato il period drama di ITV: oltre ad essere protagonista della serie La Moglie dell’Uomo che Viaggiava nel Tempo, l’attore e modello inglese sarà anche nella seconda stagione di The White Lotus, entrambi format originali di HBO Max.

Per Theo James di Sanditon si tratta del secondo ruolo arrivato dopo l’addio alla serie ispirata al romanzo incompiuto di Jane Austen. Negli ultimi mesi, infatti, è stato impegnato sul set della serie adattamento del romanzo di Audrey Niffenegger, insieme a Rose Leslie de Il Trono di Spade.

Il nuovo ruolo di Theo James di Sanditon in The White Lotus 2 lo porterà in Sicilia: è qui che è ambientata infatti la nuova stagione della dark comedy antologica di HBO, al cui cast si aggiunge anche Meghann Fahy di The Bold Type. Le due new entry interpreteranno marito e moglie, Cameron e Daphne Babcock, una coppia in vacanza con gli amici Harper ed Ethan Spiller, interpretati dai già precedentemente annunciati Aubrey Plaza e Will Sharpe. Tra gli altri membri del cast della seconda stagione ci sono Michael Imperioli, F. Murray Abraham, Tom Hollander, Haley Lu Richardson e Adam DiMarco. Inoltre è atteso il ritorno di Jennifer Coolidge, ma non è chiaro se riprenderà il ruolo di Tanya McQuoid che ha interpretato nella prima fortunata stagione. Creata, sceneggiata e diretta da Mike White, The White Lotus ha debuttato lo scorso anno con grossi ascolti su HBO ed è stata rinnovata per una seconda stagione ad agosto. In Italia è stata trasmessa su Sky Atlantic ed è disponibile su Now.

Per Theo James di Sanditon si tratta della seconda volta in un format HBO: prima di vederlo in The White Lotus 2, infatti, sarà protagonista della miniserie La Moglie dell’Uomo che Viaggiava nel Tempo, attesa a breve su HBO Max. Entrambi i ruoli sono arrivati dopo il deludente (per i fan) addio a Sanditon: la serie in costume è stata rinnovata per due ulteriori stagioni dopo una prima cancellazione da parte di ITV, ma ha perso il suo protagonista e lo rimpiazzerà con diverse new entry.

Continua a leggere su optimagazine.com