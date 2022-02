Mi sono imbattuto per la prima volta in Tao quando ho visto uno splendido pulmino Volwsvagen d’epoca, quello tipico degli Hippy nella west coast, tutto dipinto con colori psichedelici e la scritta grande “Tao Love Bus Exoperience”. Lui e due musicisti suonavano dentro con la portiera laterale aperta e un amplificatore sul tetto. Avevano stipato persino una batteria. Li ho chiamati al Motor Show nello stand Miti della Musica Volkswagen. Poi a Riccione a suonare in viale Ceccarini e nella Villa Mussolini quando vi inaugurammo la mostra Riccione-Woodstock. Non poteva mancare a Milano, in Piazza Duomo, accanto alla enorme mostra Rock’n’Music Planet. Poi di Tao, il cui vero nome è Valerio, ho perso le tracce. Fino a quando, da Londra, Petra Magoni mi ha detto che era con la figlia Frida Bollani Magoni (un vero portento) in un appartamento insieme a Tao e che Frida aveva registrato un brano con lui e la moglie Ana. Immediatamente li ho invitati al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Hanno eseguito insieme “Broken cup” e “The shunt of freedom”. Poi Tao e Ana hanno fatto “June’s smile”. Ho mostrato a Tao immagini del suo Love Bus Experiernce (tratte dal documentario che ha fatto in giro per l’Europa) anche quando a Milano, in Piazza Duomo, è intervenuto un vigile che voleva sequestrare il pulmino e denunciarli penalmente. Il finale ha visto riuniti: Tao, Ana, Frida, Petra Magoni, Jimmy Brixton e Andrea Dindo in una corale esibizione di “Why we don’t do it in the road” che i Beatles inserirono nel “White album” www.taovox.com è il sito di Tao dove poter anche ordinare i vinili che ha mostrato nel programma.

