Sono stati rimandati i concerti de Il Volo in programma nei palasport nel mese di ottobre. Le date previste in Italia sono posticipate al mese di dicembre ma restano validi i biglietti acquistati in precedenza.

I concerti, infatti, si terranno nelle stesse location già annunciate. Il Volo sarà quindi in concerto a Milano, Torino e Roma, nei palasport, ma con qualche mese di ritardo rispetto alle date stampate sui biglietti e precedentemente comunicate.

Sono stati rimandati i concerti de Il Volo a causa di motivi organizzativi legati al rinvio del tour internazionale causa Covid. I fan in possesso dei titoli d’ingresso per le tre tappe potranno utilizzarli senza necessità di alcuna modifica, per le rispettive nuove date.

Il Volo presenterà il progetto discografico Il Volo Sings Morricone, disponibile dallo scorso 5 novembre, in cui Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno ripercorso l’arte del Maestro Ennio Morricone, una fonte d’ispirazione da sempre.

Le nuove date de Il Volo

Le modifiche comunicate oggi riguardano i concerti de Il Volo attesi ad ottobre 2022. Il 10 ottobre, il trio era in programma a Torino, il 13 ottobre a Milano e il 7 ottobre a Roma.

Le tappe del tour italiano vengono recuperati come segue. Il 15 dicembre Il Volo recupera il concerto di Torino, il 17 dicembre recupera quello atteso al Mediolanum Forum di Milano e il 23 dicembre recupera quello in programma al Palazzo dello Sport di Roma.

Gli appuntamenti fanno parte del tour 10 Years – Live, atteso nei palazzetti dello sport nel 2021 e rimandato a causa della pandemia da Covid-19 che coinvolge tutto il mondo e che ha impedito al trio pop-lirico di esibirsi anche all’estero.

15 DICEMBRE 2022 TORINO – PALA ALPITOUR (recupero del 10 ottobre 2022)

17 DICEMBRE 2022 MILANO – MEDIOLANUM FORUM (recupero del 3 ottobre 2022)

23 DICEMBRE 2022 ROMA – PALAZZETTO DELLO SPORT (recupero del 7 ottobre 2022)



I biglietti già acquistati restano validi per le rispettive nuove date.