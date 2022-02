Ci sono conferme a proposito di una vera e propria emergenza in atto, visto che presso l’Ospedale Brotzu di Cagliari a quanto pare è possibile dare il proprio contributo per Margherita Lucci. Si tratta di una ragazzina di appena dodici anni, colpita da leucemia fulminante secondo le ultime informazioni raccolte in merito. Dunque, la situazione appare assai diversa rispetto a quella che abbiamo trattato in questi anni, a più riprese, con Riccardo Capriccioli. Basta consultare il nostro ultimo articolo a tema.

Servono con urgenza donazioni di sangue per Margherita Lucci al Brotzu

Andiamo con ordine, perché in queste ore sta girando una vera e propria catena affinché si presentino donatori di sangue per Margherita Lucci al Brotzu. Un messaggio virale su Facebook e WhatsApp che in queste ore trova riscontri anche su ANSA. Dunque, ci sono tutti i presupposti per considerare veritiera l’intera storia. Ulteriori verifiche si possono effettuare chiamando il numero 070539347. A seguire, il testo che sta circolando oggi 11 febbraio:

“All’ospedale Brotzu, stanno cercando donatori, per la donazione 070539347, la bambina si chiama Margherita Lucci. Se qualcuno può donare il sangue del gruppo 0, serve urgente per una bambina, ha 12 anni, una leucemia fulminante e non hanno sangue di quel gruppo, la bambina sta morendo. Se riuscite anche a far girare questo post possiamo aiutare questa bambina“.

Queste sono le informazioni trapelate fino a questo momento, con alcune fonti autorevoli che sembrano confermare la veridicità della catena. Come riportato in precedenza, qualora abbiate la propensione e la possibilità di aiutare Margherita Lucci, non resta altro da fare che chiamare il numero fornito in precedenza, in modo da farvi fornire tutti i dettagli per passare a questioni più pratiche. Ricordate che in questo particolare frangente il riferimento resti l’Ospedale Brotzu di Cagliari, stando a quanto raccolto venerdì mattina.