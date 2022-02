I concerti di Gemitaiz e Madman subiscono un nuovo slittamento. L’annuncio arriva dallo stesso rapper che attraverso le storie Instagram riporta il calendario con le nuove date aggiornate.

Gemitaiz contro le restrizioni ai concerti

Nuovo slittamento dei concerti di Gemitaiz e MadMan, che avevano già subito uno stop nel 2020 per lo scoppio della pandemia del Covid-19. Il rapper romano si è già pronunciato più volte contro le restrizioni ai concerti, specialmente nelle settimane precedenti al Festival di Sanremo. In quel contesto, Gemitaiz aveva commentato lo slittamento del tour di Tiziano Ferro negli stadi. Location, queste, nelle quali è consentito seguire le partite di calcio ma che sono oggetto di restrizioni per gli spettacoli dal vivo: “Italia barzelletta”, aveva scritto il rapper.

Ancora, Gemitaiz si era scagliato contro il Festival di Sanremo con queste parole: “Annullano di nuovo tutti i concerti, ma appena arriverà il tempo di Sanremo magicamente si troverà un modo per farlo”. Il Festival, di fatto, c’è stato nonostante le proteste di tanti artisti. Nelle ultime ore il rapper aveva annunciato che presto sarebbero arrivate “brutte notizie riguardo i concerti”. In una delle storie su Instagram, ancora, Gemitaiz ha fatto sapere: “Rinviamo perché non abbiamo scelta” in quanto il tour, oggi, “sarebbe impossibile” da realizzare come invece era nei piani.

Il nuovo calendario dei concerti di Gemitaiz e MadMan

Di seguito le nuove date dei concerti di Gemitaiz con MadMan:

3 ottobre 2022 Assago (Mi) – Mediolanum Forum – recupero del 28 febbraio 2022, 20 marzo 2020, 15 aprile 2020, del 17 novembre 2020, 22 marzo 2021

7 ottobre 2022. Roma – Palazzo Dello Sport – recupero del 24 febbraio 2022, 13 marzo 2020, 9 aprile 2020, del 13 novembre 2020, 19 marzo 2021

15 ottobre 2022 Napoli – Palapartenope – recupero del 3 marzo 2022, 26 marzo 2020, 18 aprile 2020, del 30 novembre 2020, 28 marzo 2021

19 ottobre 2022 Venaria Reale (To) – Teatro Della. Concordia – recupero del 10 marzo 2022, 28 marzo 2020, 24 aprile 2020, del 28 novembre 2020, 12 aprile 2021

20 ottobre 2022 Venaria Reale (To) – Teatro Della. Concordia – recupero del 11 marzo 2022

24 ottobre 2022 Firenze – Tuscany Hall – recupero del 7 marzo 2022, 31 marzo 2020, 29 aprile 2020, del 1 dicembre 2020, 6 aprile 2021

25 ottobre 2022 Firenze – Tuscany Hall – recupero del 08 marzo 2022

I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi. Gemitaiz fa sapere che le date di Milano (3 ottobre), Roma (7 ottobre), Torino (19 ottobre), e Firenze (24 ottobre) sono sold out. Il rapper, inoltre, invita i suoi follower a restare connessi per l’arrivo di “belle novità”. L’ultimo album in studio di Gemitaiz è Scatola Nera (2019), registrato insieme a MadMan con la presenza di ospiti eccellenti, da Salmo a Mahmood fino a Guè Pequeno e Marracash.