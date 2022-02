Non è possibile non dare peso al fatto che non funziona Instagram per un certo numero di utenti in questo venerdì 11 febbraio. In effetti, il social per immagini per eccellenza sta mostrando delle anomalie vistose da ore, più precisamente anche da ieri sera e dunque il disservizio non è neanche da sottovalutare.

Dal momento in cui non funziona Instagram, cosa è inibito del servizio in questo venerdì di metà mese? In molti lamentano la schermata completamente bianca all’apertura dell’app sul loro dispositivo Android o su iPhone. In realtà, a chi ha impostato il dark theme sul suo telefono la stessa scheda appare completamente nera: il succo della questione non cambia e dunque sul social non appare nessun contenuto, né recente né passato. A nulla valgono i tentativi di caricamento della pagina o anche il riavvio dello strumento.

In questo preciso momento, come segnalato anche da Downdetector, le segnalazioni di anomalie sono nell’ordine del centinaio sul territorio, motivo per il quale non possiamo parlare di vero e proprio down della piattaforma, semmai di malfunzionamento. Non si conoscono dunque i veri motivi che spiegano i problemi in corso, almeno per un certo numero di clienti. Per cercare di analizzare le possibili cause delle schermate bianche del telefono, va fatto notare che nelle ultime ore proprio l’app Instagram è stata aggiornata ad una sua nuova versione, sia sul Play Store per dispositivi Android, sia sull’App Store di Apple per gli iPhone. In passato è accaduto proprio che a seguito di nuove release si siano manifestate difficoltà di vario genere e si potrebbe pensare proprio che il lavoro degli sviluppatori non sia stato sgombro di qualche bug in questa occasione.

Invitiamo i nostri lettori a proporre la loro esperienza nei commenti, nel caso non funzioni Instagram sul loro dispositivo. Che tipo di anomalia si verifica e su quale modello di telefono?

