Al via NCIS 19 su Rai2, insieme a NCIS: Hawai’i: il venerdì sera della rete, a partire dall’11 febbraio, sarà dedicato allo storico procedurale di CBS e al suo ennesimo spin-off, che ha debuttato lo scorso autunno negli Stati Uniti e ora arriva in prima visione assoluta per l’Italia insieme alla serie madre.

La programmazione di NCIS 19 su Rai2 fa sì che anche per il pubblico italiano si consumi l’addio a Gibbs: la diciannovesima stagione della serie poliziesca interpretata e prodotta da Mark Harmon è infatti l’ultima per l’attore, che ha lasciato il suo ruolo più celebre e duraturo dopo quasi vent’anni. Si tratta dell’ennesimo addio dopo le due fuoriuscite della stagione precedente, che ha perso i personaggi di Jack Sloane (Maria Bello) ed Ellie Bishop (la neomamma Emily Wickersham). NCIS 19 vede anche la promozione a volto regolare di Katrina Law, già apparsa negli ultimi episodi della stagione 18 come l’agente speciale Jessica Knight, e la new entry Gary Cole, che interpreta l’agente speciale dell’FBI Alden Park.

Nella première di NCIS 19 su Rai2 si entra subito nel vivo della storyline relativa a Gibbs e alla sua caccia al serial killer: il finale della stagione precedente era terminato con l’esplosione della sua barca in un lago, il cui relitto viene ora rinvenuto dai sommozzatori insieme al cadavere di una donna. La squadra dell’NCIS si mette alla ricerca di Gibbs, convinta che sia ancora vivo visto che non ha trovato il suo corpo.

Insieme a NCIS 19 su Rai2 arriva lo spin-off NCIS: Hawai’i, incentrato sul team guidato dall’agente speciale incaricata dell’NCIS Pearl Harbor Jane Tennant: con il suo team di specialisti bilanciano il dovere verso la famiglia e il paese, mentre indagano su crimini che coinvolgono il personale della Marina militare. Nel primo episodio della nuova serie, un pilota della Marina muore durante il collaudo di un velivolo sperimentale di un programma top-secret. L’ufficio NCIS di Pearl Harbor, guidato dall’agente speciale Jane Tennant, è chiamato ad indagare.

@CBS

Il primo episodio di NCIS 19 su Rai2 debutta l’11 febbraio alle 21.10, seguito alle 22.10 dalla première di serie di NCIS: Hawai’i. Ecco il promo delle due serie del venerdì di Rai2, disponibili anche in streaming su Raiplay.

