Il primo sicuro segno di dittatura è negare spudoratamente che la dittatura ci sia. O addirittura condannarla inorriditi, come ha fatto Draghi in occasione della Giornata delle Foibe: “I totalitarismi sono innaccettabili”. Dio non lo perdoni. Siccome non siamo in dittatura, in regime se preferite, due giovani ristoratori di Urbino mettono un cartello che inneggia alla vita, incita a non avere paura e subito gli piombano due pattuglie, una di poliziotti l’altra di carabinieri. E al loro rifiuto di togliere il cartello, vengono minacciati. La dittatura è illogica e si alimenta della sua follia: tutti ormai ammettono, a cominciare dagli artefici, che il greenpass è misura punitiva o premiale, a seconda dei comportamenti, ma invece di toglierlo cercano di potenziarlo, di renderlo strutturale. Il governo, il regime, voleva anche usarlo in forma “super” per isolare meglio le isole, ma è andato sotto tre volte. La dittatura mente sapendo di mentire, capovolge i fatti, stravolge i numeri. Adesso, dopo due anni, si comincia a riconoscere che il computo dei morti è falsato, che se uno entra in ospedale fratturato o infartuato e trapassa non si può attribuire la causa del decesso al Covid; Ma è esattamente quanto accaduto per via di affari loschi, rimborsi, carriere. Lo stesso dato dei plurivaccinati, che si infettano come e più degli altri, dovrebbe suggerire qualcosa ma chi si azzarda viene seppellito sotto gragnuole di graniti mediatici, come in una infinita partita di curling. Ci sono di quegli scienziati esoterici che dicevano a inizio anno: a febbraio 2500 morti al giorno, come Abrignani; o il misterioso consulente, di cosa non si è capito, Ricciardi: “A gennaio la catastrofe, casi in aumento in modo esponenziale, pressione sul sistema sanitario insostenibile”. A fine gennaio i casi erano dimezzati e il sistema sanitario respirava come mai da due anni. Ma questi, levarsi dalle palle, mai?

Siccome la dittatura non c’è ma c’è, si ha cura di spacciare statistiche finte e previsioni demenziali e di occultare i riscontri reali, ecco il consuntivo dei consumi per il 2021 rispetto al 2019 di Confcommercio, mai diffuso da nessuno: alberghi -24,8%, ristorazione -27,3%, servizi culturali e ricreativi -21,5%, trasporti -16%, abbigliamento e calzature -10,5%. Una situazione da bancarotta nazionale, ma che sarà mai, a Sanremo è filato tutto liscio e hanno irriso i malati in fama di novax.

A proposito di vaticinii, la leggendaria Unione Europea, che aveva garantito “sulla base delle stime” una esplosione del Pil oltre il 6%, adesso rifà i conti e dice che nel 2022 non andrà oltre il 4 e non più su del 2,3% nel 2023. Su queste basi più magiche che economiche, i media di regime hanno creato la falsa verità del Paese dalla ripresa più potente al mondo, lo diceva Brunetta, lo garantiva Mattarella: erano previsioni sul modello di quelle per il clima, per cui i ghiacciai dovevano sparire nel 2004, 2007, 2011, 2014, 2017 e quest’anno ma siccome più o meno sono sempre là si prende un campo in provincia di Grosseto o Abbiategrasso e si fa vedere il signor Gianfranco, coltivatore diretto, preoccupato perché da due mesi non piove, Greta aveva ragione. La UE dei parassiti e dei lestofanti aveva trascurato la ricaduta sull’energia, si è messa contro la Russia che ha i rubinetti del gas, non ha saputo predisporre approvvigionamenti alternativi, ha imposto una transizione delirante, davvero gretina, che funziona come segue: per essere politicamente ecologici, ci indebitiamo oggi e poi vediamo fra venti o trent’anni cosa succede.

Succede che manca il riscaldamento, il carburante per i trasporti e l’inflazione è al 4% secondo le rilevazioni di regime, all’8% quella reale. Poi chiedetevi come mai Draghi, che non ha fatto niente per prevenire la crisi, non vede l’ora di sparire e non farsi trovare, possibilmente al sicuro in qualche falansterio di Bruxelles. I soldi del piano di resilienza o quello che è non si vedono, i progetti sono fermi alle slide infantili di Colao, e questi insistono con un lasciapassare che non ha altra funzione se non di rovinare il poco che resta. Siamo in mano a dei pazzi, però non innocui, non innocenti, ma gli stessi cittadini non sono meglio se, da esercenti, da commercianti, mettono altri cartelli in cui insultano gli sprovvisti di greenpass, li prendono per i fondelli alla Fiorello, li minacciano: a questi nessun commando di polizia fa mai visita, ma che scriveranno quando avranno perso anche l’ultimo cliente? Capiranno che si sono fidati di un supercompetente di rara incapacità, fallace sul controllo sanitario, sulla riforma della Giustizia, sull’organizzazione pubblica, indifferente alla sorte dei cittadini, sprezzante per la Costituzione e i diritti fondamentali, inetto nella dialettica politica e parlamentare, preoccupato solo delle sue mire personali? Pare che non sappia come uscire dall’impasse che lui stesso ha provocato: se sbaracca lo stato autoritario, se si rimangia la dittatura che non c’è ma c’è, si incazzano quelli che si sono adeguati, se non lo fa gli altri e intanto lui perde punti. La soluzione è unica ed è all’italiana: tenere il famigerato greenpass ma dimenticarsene, ridurlo a uno dei tanti enti inutili che, una volta fondati, nessuno rimuove più. Endemizzarlo, insomma. Che poi potrebbe sempre tornare utile. Ma non basterà, i danni sono già oggi irreversibili e serviranno anni per ammortizzarli. Ammesso che questo Paese dissestato abbia ancora anni davanti a sé. Sì, certo, il vento sta cambiando e i furbi, gli opportunisti, i parassiti lo hanno subito fiutato, ma è un vento che soffia sul deserto e nel deserto anche i miracoli sono inutili.