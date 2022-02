Frieden – Il Prezzo della Pace debutta su Rai3 l’11 febbraio, con il primo dei due appuntamenti con cui la rete propone in prima visione questa serie storica di produzione svizzera, realizzata nel 2020. Distribuita da ARTE, il canale culturale franco-tedesco a vocazione europea, la serie è nota all’estero col titolo internazionale Labyrinth of Peace.

Frieden – Il Prezzo della Pace è una miniserie drammatica storica, ambientata dopo la Seconda Guerra Mondiale nella Svizzera rimasta neutrale ma non per questo indifferente alle vicende che hanno travolto l’Europa e cambiato il suo volto per sempre. Da un’idea della sceneggiatrice Petra Volpe (L’Ordine Divino), Frieden nasce dalla scoperta da parte di quest’ultima di documenti che hanno dimostrato come la città di Berna fosse una tappa importante per la fuga dall’Europa dei nazisti sconfitti dalle forze Alleate, ma anche come la Svizzera abbia accolto molti sopravvissuti alla deportazione nel lager di Buchenwald.

Frieden – Il Prezzo della Pace è ambientata nell’estate del 1945, quando la guerra in Europa si è appena conclusa dopo la resa incondizionata della Germania agli Alleati nel maggio precedente. In Svizzera la famiglia Tobler, proprietaria della fabbrica di tessuti Frei AG, affronta una situazione complessa. La giovane Klara (Annina Walt) ha appena sposato Johann Leutenegger (Max Hubacher) e assiste i profughi in arrivo nel Parese dal campo di concentramento di Buchenwald, mentre il cognato Egon Leutenegger (Dimitri Stapfer) indaga sui presunti crimini di guerra commessi da un funzionario dell’ufficio federale, scoprendo gravi episodi di collaborazione con i nazisti. Da un lato, dunque, si respira una voglia di rinascita e di futuro, dall’altro gli strascichi del conflitto non sono certo finiti e gli alleati danno la caccia a chi si è macchiato di crimini di guerra. La protagonista Klara sposerà la causa dei profughi con grande trasporto emotivo, mettendosi contro la sua famiglia e il marito Johann Leutenegger (Max Hubacher), ma trovando un alleato prezioso in Egon.

Frieden – Il Prezzo della Pace, composta da 6 episodi da 50 minuti l’uno, è stata premiata al maggiore festival svizzero, Le Giornate del Cinema di Soletta, con riconoscimenti per Annina Walt (Klara) come migliore attrice e per Dimitri Stapfer (Egon) come miglior attore.

@ARTE

La programmazione di Frieden – Il Prezzo della Pace su Rai3 prevede due appuntamenti da tre episodi ciascuno, in onda l’11 e il 18 febbraio in prima serata. Ecco il promo.

